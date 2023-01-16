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Мэрия закрыла проезд по улице Дмитрия Шамшурина — сколько продлится ограничение

Проезжую часть закроют из-за ремонтных работ на теплотрассе

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Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе

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В Новосибирске до конца января закроют проезжую часть на улице Дмитрия Шамшурина. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, ограничение распространяется на участок ул. Дмитрия Шамшурина на перекрестке с Комсомольским проспектом.

— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе, — указано в сообщении. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ограничение продлится с 16 по 25 января возле отмеченного на карте дома

Ограничение продлится с 16 по 25 января возле отмеченного на карте дома

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По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, проезжую часть закроют в районе дома № 8 на Комсомольском проспекте. Ограничение продлится с 16 по 25 января.


В начале января в Новосибирске до 4 апреля перекрыли дорогу на улице Планировочной, которая примыкает к улице Широкой. Ограничения связаны со строительством четвертого моста.

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