«Произошло перенаселение электропоезда»: новую электричку Новосибирск — Татарск увеличили с 8 до 10 вагонов

В Новосибирской области увеличат количество вагонов электрички Новосибирск — Татарск — ее запустили
— Направление оказалось очень сильно востребованным. Запустили
Пришлось заменить на старую модель электропоезда, у которого 10 вагонов.
— Даже за вчерашний день десятивагонка на расстоянии Новосибирск — Чулым везла 130% вместимости. В среднем ежесуточно от Барабинска до Татарска ездили по 300 человек.
В будние дни теперь будет ездить
В Новосибирской области с 1 января 2023 года увеличилась цена на проезд в электричках.