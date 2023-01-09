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«Произошло перенаселение электропоезда»: новую электричку Новосибирск — Татарск увеличили с 8 до 10 вагонов

Большой состав будет ходить по выходным

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В будние дни теперь будет ездить 8-вагонный состав, в выходные — 10-вагонный старый состав

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В Новосибирской области увеличат количество вагонов электрички Новосибирск — Татарск — ее запустили 1 января.

— Направление оказалось очень сильно востребованным. Запустили 8-вагонный состав. Во время Рождества произошло перенаселение электропоезда, — сообщил министр транспорта НСО Анатолий Костылевский во время оперативного совещания при губернаторе.

Пришлось заменить на старую модель электропоезда, у которого 10 вагонов.

— Даже за вчерашний день десятивагонка на расстоянии Новосибирск — Чулым везла 130% вместимости. В среднем ежесуточно от Барабинска до Татарска ездили по 300 человек.

В будние дни теперь будет ездить 8-вагонный состав, в выходные — 10-вагонный старый состав. А к концу второго квартала на линию выйдет уже новый 10-вагонный состав.

В Новосибирской области с 1 января 2023 года увеличилась цена на проезд в электричках.

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