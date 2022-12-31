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Директор детско-юношеской спортивной школы погиб в ДТП под Новосибирском

Руководитель организации погиб 30 декабря

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Прощание с директором спортивной школы состоится 2 января

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В Новосибирской области скончался директор детско-юношеской спортивной школы Искитимского района Алексей Незговоров. Как сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», руководитель организации погиб 30 декабря в дорожно-транспортном происшествии.

— Мы все скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Алексей был замечательный человек, чуткий руководитель, новатор с огромной жизненной энергией, отец двух дочерей, спортсмен, тренер, — указано в сообщении. — Это невосполнимая утрата для всех.

Отмечается, что прощание с директором спортивной школы состоится 2 января в Доме Культуры рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.

Как сообщал ранее НГС, 30 декабря на трассе в Искитимском районе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб 35-летний мужчина. Авария произошла около 15:30.

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