Директор детско-юношеской спортивной школы погиб в ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области скончался директор детско-юношеской спортивной школы Искитимского района Алексей Незговоров. Как сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», руководитель организации погиб 30 декабря в дорожно-транспортном происшествии.
— Мы все скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Алексей был замечательный человек, чуткий руководитель, новатор с огромной жизненной энергией, отец двух дочерей, спортсмен, тренер, — указано в сообщении. — Это невосполнимая утрата для всех.
Отмечается, что прощание с директором спортивной школы состоится 2 января в Доме Культуры рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Как сообщал ранее НГС, 30 декабря на трассе в Искитимском районе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб