«Весь вечер думали, как жить дальше»: как журналист НГС два дня ехала на забитом битком поезде в Казахстан и кого встретила

За пару месяцев до отправления билетов на поезд почти не осталось, мне досталась верхняя полка в купе, потому что все нижние были заняты. В день отъезда на улице было примерно -20 градусов, старый поезд с зелеными вагонами прибыл на станцию Новосибирск-Главный. Люди быстро забегают в свои вагоны, я захожу не торопясь. Пожилой невысокий проводник-киргиз, увидев мой огромный чемодан, с акцентом произносит:



— Давай помогу. А то как такая маленькая затащит такой чемодан!

Меня разместили в купе, внутри еще висела форма того самого проводника, с которым в будущем мы подружились.