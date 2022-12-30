«Весь вечер думали, как жить дальше»: как журналист НГС два дня ехала на забитом битком поезде в Казахстан и кого встретила

Новосибирцы и раньше часто уезжали на Новый год в Казахстан — навестить родных, а в этом году интерес к каникулам в соседней стране подогрела частичная мобилизация. Билеты на старый поезд до Киргизии через Алма-Ату раскупили за пару месяцев до дня его отправления — 23 декабря. И вот этот день настал: купе и плацкарт забиты, свободных мест почти нет, в вагоне три розетки на всех, при этом одна не работает. Внутри холодно, но согревает горячий чай в граненом стакане с металлическим подстаканником. Журналист НГС почти два дня ехала на поезде от Новосибирска до Алма-Аты, она пообщалась с пассажирами и проводниками и узнала, зачем люди отправляются на поезде в Казахстан. Читайте пять коротких историй пассажиров в материале Елизаветы Горячевой.
За пару месяцев до отправления билетов на поезд почти не осталось, мне досталась верхняя полка в купе, потому что все нижние были заняты. В день отъезда на улице было примерно -20 градусов, старый поезд с зелеными вагонами прибыл на станцию Новосибирск-Главный. Люди быстро забегают в свои вагоны, я захожу не торопясь. Пожилой невысокий проводник-киргиз, увидев мой огромный чемодан, с акцентом произносит:
— Давай помогу. А то как такая маленькая затащит такой чемодан!
Меня разместили в купе, внутри еще висела форма того самого проводника, с которым в будущем мы подружились.
Сергей, 63 года: «Верные слова он говорит про Украину»
Спустя несколько минут в мое купе заходит полный мужчина 63 лет по имени Сергей. Он уже проехал на другом поезде от Новокузнецка до Новосибирска, а теперь едет до Семея к маме на юбилей.
— Вчера был мой последний рабочий день, ушел на пенсию, потому что не хотели отпускать с работы к маме на 85-летие. Вот уроды, — огорченно произнес Сергей.
Инженер холодильного оборудования в отставке — так он назвал свою профессию — через несколько минут начинает нарезать колбасу, заваривает лапшу и предлагает мне пообедать.
— Молодежь нынче пошла глупая, не знают, кто такой Джек Лондон, да даже биографию Пушкина не знают, все как Даня Милохин. Правильно Соловьев говорит, что молодежь нынче не та, — Сергей признается, что Владимир Соловьев — его любимый журналист. — Верные слова он говорит про Украину: спасти людей надо, защитить от бандеровцев.
Сергей долго возмущается, что Америка планирует напасть на Россию, а люди уезжают из страны, потому что пропал дух патриотизма, многие не знают историю и стали трусами.
Лена, 25 лет: «Первый раз увидела, как он плачет»
На станции Черепаново была остановка 38 минут. Около вокзала на лавочке сидела девушка в нежно-голубом костюме и белой куртке, она громко возмущалась, что стоять на станции долго, а она хочет поскорее увидеть своего мужа. Лена не видела его уже почти три месяца: он быстро собрал вещи и переехал в Алма-Ату.
— Мы с Антоном собрали вещи за один день, упаковали всё самое необходимое и купили билет на самолет. Он улетел в этот же день ночью, не успел ни с кем попрощаться, — с сожалением произнесла Лена. — Первый раз увидела, как он плачет. Тогда весь вечер сидели, думали, как жить дальше, решили, что после того, как я разберусь со своей работой, перееду к нему. Понимаете, мы свадьбу 31 августа сыграли.
Сейчас Лена взяла отпуск на несколько недель, чтобы увидеть мужа. По словам девушки, их отношения стали только крепче, но за прошедшее время они отвыкли друг от друга. Ей сложно представить, как несколько недель они будут вместе, а потом снова поодиночке долгое время.
— Муж работает программистом, с переездом им не помогали, только договор оформили казахстанский, чтобы Антон мог находиться там. Повезло, что его зарплата выше среднего, поэтому смог снимать квартиру — правда, дорого.
Сама Лена работает менеджером в банке, параллельно ищет вакансии в Алма-Ате, переехать планирует летом. Возвращаться в Россию ее муж не хочет, они вместе собираются искать новый дом, если в родной стране не наладится обстановка.
Остановка в Черепаново закончилась, Лена пригласила меня в ее купе в другом вагоне. До Барнаула девушка ехала одна, а после полки заняли киргизы, которые ехали в Бишкек.
Когда я вернулась в свой вагон, меня уже ждал приготовленный чай, проводник предложил печенье и спросил, довольна ли я поездкой. Мы сели в купе, где ехали проводники, всего там было три человека — все коренные киргизы. Между собой они общались на киргизском, а в разговоре со мной — только на русском. Спрашиваю, много ли людей обычно едут на поезде и как изменился возраст пассажиров после объявления о начале частичной мобилизации.
— Перед Новым годом поезд всегда заполнен, люди разные едут, но чаще студенты к родственникам на праздники. После сентября мужчин много было, они все сильно переживали на границе и спрашивали у нас, что говорить пограничникам. Мы всем советовали либо туризм, либо к родственникам, так меньше вопросов.
Границу мы проходили ночью. Мой сосед по купе Сергей громко возмущался, что приходится долго ждать, нельзя ходить в туалет и выходить из своей комнатушки. В соседнем купе трое парней шепотом обсуждали, что будут говорить на границе, и аккуратно выглядывали из купе в ожидании пограничников. На российской стороне быстро осмотрели вагон, спросили, зачем мы едем, и поставили штамп о пересечении границы. Оставалось пройти только казахстанскую сторону. Там зашел сотрудник со специальным небольшим черным компьютером, чтобы проверить данные пассажиров. У Сергея произошла заминка с документами: его данные совпали с данными другого гражданина, такое на границе называют «частичным совпадением», пограничники несколько раз позвонили куда-то и всех пропустили.
После того как поезд прошел границу, в вагоне стало спокойнее, молодые парни из соседнего купе начали разговаривать громче.
Андрей, 22 года, и
Саша, 23 года: «Я не хотел уезжать, люблю Россию»
— У меня три друга ушли добровольцами, трое переехали в Казахстан. Я остался на перепутье, — смеется Андрей. — Решил поехать в Алма-Ату, чтобы узнать, как они живут, а если понравится, то переехать.
Андрею 22 года, он служил, отучился в Новосибирске в колледже на электрослесаря. Родители против того, чтобы единственный сын уезжал из страны, но сам парень пока не знает, как поступить.
— Удаленной работы у меня нет, даже не знаю, как буду работать, поэтому сразу не уехал. Вообще я на гитаре играю хорошо, может, так немного получится подзаработать, — шутит парень.
Его сосед по купе Саша — более серьезный парень, шутит не так часто, смеется только над некоторыми шутками, не так, как Андрей. Саше 23 года, три из них он работает дизайнером, сейчас его компания приостановила работу в России и начала перевозить сотрудников в другие страны.
— Я не хотел уезжать, люблю Россию, но компания ушла с российского рынка. Думаю, я обязательно вернусь, если уволят или компания вернется, — отшутился Саша.
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Аня, 30 лет: «Я еду купить вещи, у нас же закрыты магазины»
На станции Чарская в Казахстане остановка 23 минуты, я вышла немного подышать свежим воздухом. Там в стороне курила Аня, женщина 30 лет, она едет в плацкарте, потому что не хотела тратить деньги на билет в купе. Как призналась женщина, ей и самой больше нравится плацкарт, потому что можно пообщаться с разными людьми.
— Я еду в Казахстан, до Алма-Аты, чтобы купить вещи, — улыбается Аня. — У нас же закрыты магазины. Подружки, родственники сделали мне заказ, я всё куплю и вернусь через пару дней. Еду так уже не первый раз. Всё, что надо, — пустой чемодан с собой, обратно его весь заполню.
Спустя почти два дня путешествия поезд приехал на станцию Алматы-1. Лену встретил ее муж, они долго обнимались, а девушка прослезилась. Андрея ждали три друга, а Саша, его сосед по купе, уехал вместе с ними. Проводник обнял меня на прощание, пожелал счастливого пути и подарил на память шоколадку.
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