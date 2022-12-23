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На Советском шоссе в ДТП попали пять автомобилей — видео

На дороге произошло две аварии

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На Советском шоссе произошло два ДТП

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23 декабря на Советском шоссе в Новосибирске произошло два ДТП с участием пяти автомобилей. Данные об инциденте опубликованы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Место происшествия попало на видео.

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На месте ДТП находится экипаж ДПС

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В сообщении указано, что на одном участке дороги столкнулись седан KIA Rio и автомобиль Renault Logan, на другом — кроссовер Suzuki Grand Vitara, внедорожник Lada Niva и седан Hyundai Solaris.

— На месте работает экипаж ДПС, — указано в сообщении.

Информация о происшествии подтверждается в 2ГИС. По данным сервиса, автомобили столкнулись вблизи поселка Юный Ленинец, движение транспорта на участке свободно.

НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать ситуацию

НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать ситуацию

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Корреспондент НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в ведомстве не ответили на запрос.

Ночью 23 декабря в Барабинском районе Новосибирской области легковой автомобиль Subaru Legacy врезался в грузовик Volvo. В результате аварии трое пострадали, водитель Subaru скончался на месте.

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