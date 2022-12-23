На Советском шоссе в ДТП попали пять автомобилей — видео

23 декабря на Советском шоссе в Новосибирске произошло два ДТП с участием пяти автомобилей. Данные об инциденте опубликованы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Место происшествия попало на видео.
В сообщении указано, что на одном участке дороги столкнулись седан KIA Rio и автомобиль Renault Logan, на другом — кроссовер Suzuki Grand Vitara, внедорожник Lada Niva и седан Hyundai Solaris.
— На месте работает экипаж ДПС, — указано в сообщении.
Информация о происшествии подтверждается в 2ГИС. По данным сервиса, автомобили столкнулись вблизи поселка Юный Ленинец, движение транспорта на участке свободно.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в ведомстве не ответили на запрос.
Ночью 23 декабря в Барабинском районе Новосибирской области легковой автомобиль Subaru Legacy врезался в грузовик Volvo. В результате аварии трое пострадали, водитель Subaru скончался на месте.