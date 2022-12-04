Пассажиры Толмачево встали в огромные очереди на паспортном контроле — ожидание доходит до 3 часов

В Новосибирске ночью с 3 на 4 декабря несколько сотен людей оказались в очереди на паспортном контроле.
— В Толмачево люди по три часа стоят на паспортном контроле! Работают 3 окна. Прибыли 3 рейса, но аэропорт оказался не готов. Нет разделителя очередей, нет отдельного окна для граждан РФ. Люди на взводе, — рассказала читательница НГС.
Другая прилетевшая написала письмо на почту в 4 часа утра, заявив, что стоит в очереди уже два часа.
— В очереди на паспортном контроле в Толмачево собралось несколько сотен людей. Работают всего 3 окна. Времени около 4 утра, стоим уже второй час, — сообщила читательница НГС.
В пресс-службе аэропорта Толмачево уточнили, что этим вопросом занимается воздушный пункт пропуска через государственную границу пограничное управления ФСБ России по Новосибирской области. Корреспондент НГС обратилась в ФСБ. В пресс-службе ФСБ на момент публикации очередь не прокомментировали. Мы направили письменный запрос в управление.
В конце ноября в новосибирском метро произошел сбой, по словам читателей НГС, не работают турникеты при оплате транспортной картой. На входе образовалась толпа.