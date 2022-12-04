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Пассажиры Толмачево встали в огромные очереди на паспортном контроле — ожидание доходит до 3 часов

В очереди оказались сотни людей

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Прилетевшие простояли в очереди несколько часов

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В Новосибирске ночью с 3 на 4 декабря несколько сотен людей оказались в очереди на паспортном контроле.

— В Толмачево люди по три часа стоят на паспортном контроле! Работают 3 окна. Прибыли 3 рейса, но аэропорт оказался не готов. Нет разделителя очередей, нет отдельного окна для граждан РФ. Люди на взводе, — рассказала читательница НГС.

Другая прилетевшая написала письмо на почту в 4 часа утра, заявив, что стоит в очереди уже два часа.

— В очереди на паспортном контроле в Толмачево собралось несколько сотен людей. Работают всего 3 окна. Времени около 4 утра, стоим уже второй час, — сообщила читательница НГС.

В пресс-службе аэропорта Толмачево уточнили, что этим вопросом занимается воздушный пункт пропуска через государственную границу пограничное управления ФСБ России по Новосибирской области. Корреспондент НГС обратилась в ФСБ. В пресс-службе ФСБ на момент публикации очередь не прокомментировали. Мы направили письменный запрос в управление.

В конце ноября в новосибирском метро произошел сбой, по словам читателей НГС, не работают турникеты при оплате транспортной картой. На входе образовалась толпа.

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