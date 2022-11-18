«Машины пришлось тормозить руками»: несколько ДТП произошло под Искитимом из-за льда на дороге — видео

Вечером 17 ноября десятки водителей оказались в ледяном плену недалеко от Искитима. Как рассказала НГС очевидец Софья Таркова, из-за того что дорога покрылась льдом, многие машины не могли подняться в гору. Также из-за льда на трассе произошло несколько ДТП.



— Это место всем известно, под Искитимом их два подобных. Здесь регулярно происходят ДТП. Дорога полностью покрылась льдом. Из-за обледеневшей дороги машины пришлось тормозить вручную, так как не было сцепления с дорогой. Я сама попала в аварию примерно в 20:00, серьезно пострадала машина, также в ней зажало мою собаку. На момент ДТП на месте уже стояло несколько битых машин, — сообщила женщина.