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«Машины пришлось тормозить руками»: несколько ДТП произошло под Искитимом из-за льда на дороге — видео

Пострадавшие опубликовали видео массового ДТП

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Из-за обледеневшей дороги машины не могли подняться в гору

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Вечером 17 ноября десятки водителей оказались в ледяном плену недалеко от Искитима. Как рассказала НГС очевидец Софья Таркова, из-за того что дорога покрылась льдом, многие машины не могли подняться в гору. Также из-за льда на трассе произошло несколько ДТП.

— Это место всем известно, под Искитимом их два подобных. Здесь регулярно происходят ДТП. Дорога полностью покрылась льдом. Из-за обледеневшей дороги машины пришлось тормозить вручную, так как не было сцепления с дорогой. Я сама попала в аварию примерно в 20:00, серьезно пострадала машина, также в ней зажало мою собаку. На момент ДТП на месте уже стояло несколько битых машин, — сообщила женщина.

Пострадавшие написали жалобу на Маслянинское ДРСУ, которое обслуживает участок. Теперь, по словам Софьи, она намерена обратиться в суд, чтобы взыскать с организации компенсацию.

Журналист НГС направил официальны запрос в Маслянинское ДРСУ. На момент публикации ответ не пришел.

Ранее в Новосибирской области на Северном объезде «Мазда» вылетела на встречку и разбилась о фуру «Скания», не успев завершить обгон.

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