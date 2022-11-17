На новосибирской трассе тягач придавил «Киа Сид» — есть пострадавшие

17 ноября в на трассе Новосибирской области грузовик придавил хэтчбек «Киа Сид». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, в аварии пострадали два человека.
По данным ведомства, ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области. 61-летний водитель грузовика «Фрейтлайнер» наехал на хэтчбек «Киа Сид», который стоял на трассе.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что автомобиль остановился на дороге после наезда на дорожное ограждение. 27-летний водитель «Киа Сид» вышел из хэтчбека, чтобы осмотреть транспортное средство. Вместе с ним из автомобиля вышел 27-летний пассажир.
— В результате ДТП пострадали: Водитель автомобиля «Киа», мужчина 1995 г. р, пассажир мужчина 1995 г. р. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, — указано в сообщении.
После аварии на трассе образовалась пробка. Как сообщают пользователи 2ГИС, ДТП произошло на мосту.
— Авария на мосту, фуру сложило поперек дороги, — сообщает пользователь 2ГИС.
Утром 17 ноября в Ордынском районе произошло смертельное ДТП. В результате аварии два человека погибли.