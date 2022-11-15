Ремонтные работы и аварии: пробки сковали Новосибирск утром — показываем, где придется постоять

Утренние пробки сковали Новосибирск, по данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в
На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской: затор образовался на всем протяжении улицы в сторону Речного вокзала, сервис оценивает пробку примерно в
На левом берегу серьезные заторы — на площади Труда из-за аварии в правом ряду, пробка также появилась на Димитровском мосту в сторону правого берега.
Пробка более 2 километров образовалась на улице Ватутина, как сообщают автомобилисты, на дороге ремонтные работы и авария.
Вчера на улице Большевистской также образовался затор в