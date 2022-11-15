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Ремонтные работы и аварии: пробки сковали Новосибирск утром — показываем, где придется постоять

Автомобилисты жалуются на плохие дороги, аварии и сломанные машины

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Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов

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Утренние пробки сковали Новосибирск, по данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской: затор образовался на всем протяжении улицы в сторону Речного вокзала, сервис оценивает пробку примерно в 7 километров. В комментариях автомобилисты указывают, что пробка произошла из-за сломанного автомобиля.

Затор на Большевистской, по данным автомобилистов, произошел из-за сломанной машины

Затор на Большевистской, по данным автомобилистов, произошел из-за сломанной машины

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На левом берегу серьезные заторы — на площади Труда из-за аварии в правом ряду, пробка также появилась на Димитровском мосту в сторону правого берега.

Также на левом берегу сложно проехать на улицах Троллейной и Толмачевской

Также на левом берегу сложно проехать на улицах Троллейной и Толмачевской

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Пробка более 2 километров образовалась на улице Ватутина, как сообщают автомобилисты, на дороге ремонтные работы и авария.

Автомобилисты жалуются на пробки из-за ремонтных работ

Автомобилисты жалуются на пробки из-за ремонтных работ

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Вчера на улице Большевистской также образовался затор в 7 километров из-за аварии.

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