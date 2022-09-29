Снег с дождем и гололед: из-за ухудшения погоды новосибирские дорожники переходят на зимний режим
Водителям рекомендуют сменить шины на зимние
Завтра, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях ожидается ухудшение погоды. Из-за этого дорожники открыли сезон зимнего содержания.
— С 30 сентября на усиленный режим работы переведены подрядные организации ФКУ «Сибуправтодор», обслуживающие федеральные дороги Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, — сообщили в федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь».
По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью и днем 30 сентября в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, снег с дождем, усиление ветра до
На трассах Р-254 «Иртыш» в Татарском районе, Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе и на Северном обходе Новосибирска уже провели противогололедную обработку.
Водителям рекомендуют заменить летние шины на зимние.
Сегодня утром ГИБДД Новосибирска также рекомендовало автовладельцам начать подготовку к зиме.