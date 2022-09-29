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Снег с дождем и гололед: из-за ухудшения погоды новосибирские дорожники переходят на зимний режим

Водителям рекомендуют сменить шины на зимние

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В трех районах области федеральные трассы обработали от гололеда

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Завтра, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях ожидается ухудшение погоды. Из-за этого дорожники открыли сезон зимнего содержания.

— С 30 сентября на усиленный режим работы переведены подрядные организации ФКУ «Сибуправтодор», обслуживающие федеральные дороги Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, — сообщили в федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь».


По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью и днем 30 сентября в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, снег с дождем, усиление ветра до 15 м/с, возможен гололед. В Новосибирской области ночная температура составит -5... 0 градусов, дневная — 0... +5 градусов.

На трассах Р-254 «Иртыш» в Татарском районе, Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе и на Северном обходе Новосибирска уже провели противогололедную обработку.

Водителям рекомендуют заменить летние шины на зимние.

Сегодня утром ГИБДД Новосибирска также рекомендовало автовладельцам начать подготовку к зиме.

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