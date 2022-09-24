За работу трех автобусных маршрутов заплатят почти полмиллиарда рублей в Новосибирске

В Новосибирске на обслуживание муниципальных маршрутов № 45 , 54 и 23 выделили 462,3 миллиона рублей. Перевозчик должен будет работать на этих направлениях с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года.



По данным сайта госзакупок, торги на выбор перевозчика объявил «Центр управления городским автоэлектротранспортом». За работу на маршруте № 45 , который проходит между остановками «Чемской бор» и «Центральный корпус», готовы заплатить 173,3 миллиона рублей. На маршрут № 23 от остановки «Общественный торговый центр» до «ОРМЗ» выделили 150,3 миллиона. Стоимость обслуживания маршрута № 54 от «Улицы Твардовского» до вокзала «Новосибирск-Главный» оценили в 138,7 миллиона рублей. Потенциальный подрядчик может снизить эту цену в ходе торгов.

