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За работу трех автобусных маршрутов заплатят почти полмиллиарда рублей в Новосибирске

Деньги выделят на маршруты № 23, 45 и 54

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Автобусы будут курсировать по трем маршрутам

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В Новосибирске на обслуживание муниципальных маршрутов № 45, 54 и 23 выделили 462,3 миллиона рублей. Перевозчик должен будет работать на этих направлениях с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года.

По данным сайта госзакупок, торги на выбор перевозчика объявил «Центр управления городским автоэлектротранспортом». За работу на маршруте № 45, который проходит между остановками «Чемской бор» и «Центральный корпус», готовы заплатить 173,3 миллиона рублей. На маршрут № 23 от остановки «Общественный торговый центр» до «ОРМЗ» выделили 150,3 миллиона. Стоимость обслуживания маршрута № 54 от «Улицы Твардовского» до вокзала «Новосибирск-Главный» оценили в 138,7 миллиона рублей. Потенциальный подрядчик может снизить эту цену в ходе торгов.

На маршрутах будут должны работать большие автобусы вместимостью по 84 человека. Заявки на торги принимают до 3 октября.

На этой неделе глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев ответил на вопросы НГС об отказе от маршруток, вечерних тарифах и обновлении состава метрополитена. Читайте об этом в нашем материале.

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