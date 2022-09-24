За работу трех автобусных маршрутов заплатят почти полмиллиарда рублей в Новосибирске
Деньги выделят на маршруты
В Новосибирске на обслуживание муниципальных маршрутов
По данным сайта госзакупок, торги на выбор перевозчика объявил «Центр управления городским автоэлектротранспортом». За работу на маршруте
На маршрутах будут должны работать большие автобусы вместимостью по 84 человека. Заявки на торги принимают до 3 октября.
На этой неделе глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев ответил на вопросы НГС об отказе от маршруток, вечерних тарифах и обновлении состава метрополитена. Читайте об этом в нашем материале.