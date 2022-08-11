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В Новосибирском метро сократили время ожидания электричек

Ранее горожане жаловались на долгое ожидание поездов в подземке

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Увеличение интервалов летом объяснили сезонностью и падающим пассажиропотоком

Увеличение интервалов летом объяснили сезонностью и падающим пассажиропотоком

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Новосибирский метрополитен вернул обычный график движения поездов. Ранее интервалы увеличили на лето, что вызвало недовольство среди горожан.

В пресс-службе новосибирского метрополитена сообщили, что к обычному режиму работы учреждение вернулось с 8 августа. Увеличение интервалов летом объяснили сезонностью и падающим пассажиропотоком.

Интервалы движения на Ленинской линии в утренний час пик составят 3–3,5 минуты, в дневное время — 5–5,5 минуты и вечером в час пик — 3,5 минуты.

Сейчас в Новосибирске продолжается строительство новой станции метро «Спортивная». Певица и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова назвала ее «единственной такой особенной в стране», солист группы «Руки Вверх!» подивился уникальному функционалу.

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