Полотно четвертого моста опустят почти на три метра вниз — что сейчас происходит на масштабной стройке

В Новосибирске полотно четвертого моста, которое соединило два берега, опустят вниз на 2,8 метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

— Начаты работы по установке в проектное положение пролетного строения русловой части моста через Обь. Надвижка была сделана еще в марте, теперь строителям предстоит провести не менее сложную технологическую операцию — опустить конструкцию длиной 776 метров и весом более 10 тысяч тонн на 2,8 метра. Работы начаты с центральной опоры, расположенной посередине русла реки, — объяснили в пресс-службе ГК «ВИС».