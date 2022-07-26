Полотно четвертого моста опустят почти на три метра вниз — что сейчас происходит на масштабной стройке
На монтаж дороги уйдет более двух месяцев
В Новосибирске полотно четвертого моста, которое соединило два берега, опустят вниз на 2,8 метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».
— Начаты работы по установке в проектное положение пролетного строения русловой части моста через Обь. Надвижка была сделана еще в марте, теперь строителям предстоит провести не менее сложную технологическую операцию — опустить конструкцию длиной 776 метров и весом более 10 тысяч тонн на 2,8 метра. Работы начаты с центральной опоры, расположенной посередине русла реки, — объяснили в пресс-службе ГК «ВИС».
Специальными домкратами полотно будут опускать около двух месяцев по частям.
— Русловая часть мостового перехода состоит из двух пролетов длиной по 120 метров, расположенных на высоте 13,5 метра от воды. Они позволят обеспечить беспрепятственное судоходство для всех видов речных судов, — добавили в компании.
На масштабной стройке трудятся 520 человек и более 80 единиц техники и механизмов.
— На правом берегу Оби завершено бетонирование плит перекрытия Зыряновского путепровода, следующим этапом будет устройство дорожной одежды. Стойки пилона моста забетонированы на высоту 76 и 80 метров, что составляет 19 и 20 захваток. На отметке
На левобережной транспортной развязке одновременно строятся подпорные стенки восьми съездов в районе улиц Станционной и Ватутина.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске к 1 июля составила 55%.