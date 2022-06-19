Новосибирцы выстроились в 10-километровой пробке на въезде в город
Пробка образовалась из-за дорожных работ на трассе
Вечером 19 июня автомобилисты попали в пробку на въезде в Новосибирск со стороны станции Мочище — она растянулась почти на 10 километров.
Как сообщили читатели НГС, пробка образовалась на трассе Р-255 из-за дорожных работ. По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс.Пробки», она начинается примерно от аэродрома Мочище и тянется до станции Иня-Восточная с небольшим разрывом в районе поселка Мичуринец.
В пробке также стоят автомобили на дороге от Мочище до Северного объезда и часть самого объезда — там тоже идут дорожные работы.
Неделю назад на той же трассе пробку сняли с высоты — она была впечатляющей.