Новосибирцы выстроились в 10-километровой пробке на въезде в город

Вечером 19 июня автомобилисты попали в пробку на въезде в Новосибирск со стороны станции Мочище — она растянулась почти на 10 километров.



Как сообщили читатели НГС, пробка образовалась на трассе Р-255 из-за дорожных работ. По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс.Пробки», она начинается примерно от аэродрома Мочище и тянется до станции Иня-Восточная с небольшим разрывом в районе поселка Мичуринец.

