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Новосибирцы выстроились в 10-километровой пробке на въезде в город

Пробка образовалась из-за дорожных работ на трассе

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Пробка стремительно увеличивается — уже растянулась почти на 10 километров

Пробка стремительно увеличивается — уже растянулась почти на 10 километров

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Вечером 19 июня автомобилисты попали в пробку на въезде в Новосибирск со стороны станции Мочище — она растянулась почти на 10 километров.

Как сообщили читатели НГС, пробка образовалась на трассе Р-255 из-за дорожных работ. По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс.Пробки», она начинается примерно от аэродрома Мочище и тянется до станции Иня-Восточная с небольшим разрывом в районе поселка Мичуринец.

Двойная пробка из-за дорожных работ: на Северном объезде и ниже, на Восточном шоссе. Дорога между ними тоже забита

Двойная пробка из-за дорожных работ: на Северном объезде и ниже, на Восточном шоссе. Дорога между ними тоже забита

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В пробке также стоят автомобили на дороге от Мочище до Северного объезда и часть самого объезда — там тоже идут дорожные работы.

Неделю назад на той же трассе пробку сняли с высоты — она была впечатляющей.

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