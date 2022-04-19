«Вы за неделю сделали 1%»: мэр Новосибирска отчитал подчиненных за темпы дорожного ремонта
К концу мая в городе горячим асфальтом должны отремонтировать
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил увеличить темпы ремонта дорог горячим асфальтом, чтобы завершить работы в городе к концу мая.
Сегодня, 19 апреля, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев рассказал, что с 11 апреля в городе отремонтировали 3509 квадратных метров покрытия. Общий объем, который запланирован к июню, составляет
— Задача —
В ответ начальник департамент сообщил, что объем работ увеличат.
— Подрядные организации в настоящее время активизируют свою работу. И в ночное время каждый день планируют увеличивать объемы работ, — заявил Константин Васильев.
Глава города поручил составить график работ, чтобы понять, какой объем ремонта нужно выполнять ежедневно для завершения в срок.
Ремонт горячим асфальтом в Новосибирске стартовал 11 апреля. Его начали делать на улице Бориса Богаткова. На месте побывал фотокорреспондент НГС. Посмотрите, как благоустраивали проблемный участок.