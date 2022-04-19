«Вы за неделю сделали 1%»: мэр Новосибирска отчитал подчиненных за темпы дорожного ремонта

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил увеличить темпы ремонта дорог горячим асфальтом, чтобы завершить работы в городе к концу мая.

Сегодня, 19 апреля, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев рассказал, что с 11 апреля в городе отремонтировали 3509 квадратных метров покрытия. Общий объем, который запланирован к июню, составляет 400 000 квадратов. Большую часть собираются завершить к празднованию 9 Мая.