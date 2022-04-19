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«Вы за неделю сделали 1%»: мэр Новосибирска отчитал подчиненных за темпы дорожного ремонта

К концу мая в городе горячим асфальтом должны отремонтировать 400 тысяч квадратов

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Темпы работ собираются наращивать

Темпы работ собираются наращивать

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил увеличить темпы ремонта дорог горячим асфальтом, чтобы завершить работы в городе к концу мая.

Сегодня, 19 апреля, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев рассказал, что с 11 апреля в городе отремонтировали 3509 квадратных метров покрытия. Общий объем, который запланирован к июню, составляет 400 000 квадратов. Большую часть собираются завершить к празднованию 9 Мая.

— Задача — 400 000 квадратных метров. Вы за неделю сделали 1%. До конца мая осталось четыре недели, ну пять. Это 5%. Как вы будете выполнять это поручение — отремонтировать 400 000 квадратных метров? — задал вопрос Анатолий Локоть.

В ответ начальник департамент сообщил, что объем работ увеличат.

— Подрядные организации в настоящее время активизируют свою работу. И в ночное время каждый день планируют увеличивать объемы работ, — заявил Константин Васильев.

Глава города поручил составить график работ, чтобы понять, какой объем ремонта нужно выполнять ежедневно для завершения в срок.

Ремонт горячим асфальтом в Новосибирске стартовал 11 апреля. Его начали делать на улице Бориса Богаткова. На месте побывал фотокорреспондент НГС. Посмотрите, как благоустраивали проблемный участок.

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