В трех районах Новосибирска перекроют дороги 16 и 17 апреля из-за ярмарок и полумарафона

16 и 17 апреля в трех районах Новосибирска состоятся ярмарки выходного дня, в этот раз для уличной торговли будут перекрыты дороги. Из сообщения пресс-службы мэрии следует, что в субботу, 16 апреля , на площади им. Карла Маркса с 06:00 до 16:00 ограничат движение на улице Сибиряков-Гвардейцев (участок от площади Маркса до ул. Покрышкина). На этом участке запретят и парковку.