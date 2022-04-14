В трех районах Новосибирска перекроют дороги 16 и 17 апреля из-за ярмарок и полумарафона
Ограничения движения введут на левобережье и в Советском районе Новосибирска в ближайшие выходные
16 и 17 апреля в трех районах Новосибирска состоятся ярмарки выходного дня, в этот раз для уличной торговли будут перекрыты дороги. Из сообщения пресс-службы мэрии следует, что в субботу,
17 апреля ограничат движение автотранспорта на ряде улиц в Советском районе Новосибирска из-за VII Новосибирского весеннего легкоатлетического полумарафона:
- по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга;
- по проспекту Академика Коптюга (без прекращения движения транспортных средств по нечетной стороне на участке от здания по адресу: проспект Академика Коптюга, 5 до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева);
- по проспекту Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Николаева;
- по ул. Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания по адресу: ул. Николаева, 12/2;
- по ул. Инженерной на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера;
- по ул. Академика Будкера до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.
Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования. Также
С 13 по 30 апреля на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Толстого (в районе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 53) сужается проезд на 8 метров по ул. Бориса Богаткова и на 6,5 метра по ул. Толстого. Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе.
Дороги в Новосибирске также перекроют на Пасху, Радоницу и Троицу. Мэрия опубликовала проект постановления со списком улиц и временем ограничений, а мы подготовили для вас удобную карту.
Следующие перекрытия дорог на Маркса запланировали на осень 2022 года, и коснутся они не только левобережья. Большие ярмарки в Кировском районе проведут