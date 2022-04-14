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В трех районах Новосибирска перекроют дороги 16 и 17 апреля из-за ярмарок и полумарафона

Ограничения движения введут на левобережье и в Советском районе Новосибирска в ближайшие выходные

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Следующие такие ярмарки запланированы в Новосибирске на осень

Следующие такие ярмарки запланированы в Новосибирске на осень

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16 и 17 апреля в трех районах Новосибирска состоятся ярмарки выходного дня, в этот раз для уличной торговли будут перекрыты дороги. Из сообщения пресс-службы мэрии следует, что в субботу, 16 апреля, на площади им. Карла Маркса с 06:00 до 16:00 ограничат движение на улице Сибиряков-Гвардейцев (участок от площади Маркса до ул. Покрышкина). На этом участке запретят и парковку.

Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам

Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам

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17 апреля ограничат движение автотранспорта на ряде улиц в Советском районе Новосибирска из-за VII Новосибирского весеннего легкоатлетического полумарафона:

  • по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга;
  • по проспекту Академика Коптюга (без прекращения движения транспортных средств по нечетной стороне на участке от здания по адресу: проспект Академика Коптюга, 5 до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева);
  • по проспекту Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Николаева;
  • по ул. Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания по адресу: ул. Николаева, 12/2;
  • по ул. Инженерной на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера;
  • по ул. Академика Будкера до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования. Также 17 апреля с 07:00 до 14:30 ограничивается стоянка и запрещается парковка автотранспорта на участках улиц, указанных выше.

С 13 по 30 апреля на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Толстого (в районе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 53) сужается проезд на 8 метров по ул. Бориса Богаткова и на 6,5 метра по ул. Толстого. Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе.

Дороги в Новосибирске также перекроют на Пасху, Радоницу и Троицу. Мэрия опубликовала проект постановления со списком улиц и временем ограничений, а мы подготовили для вас удобную карту.

Следующие перекрытия дорог на Маркса запланировали на осень 2022 года, и коснутся они не только левобережья. Большие ярмарки в Кировском районе проведут 17 сентября и 8 октября.

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