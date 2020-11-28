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«Денег нет, пассажиры хамят». Как гаишники ловили таксистов — репортаж с улицы Богаткова

Что искали сотрудники ДПС и почему отпускали некоторых автомобилистов

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Сотрудники ГИБДД останавливали все подряд брендированные машины такси

Сотрудники ГИБДД останавливали все подряд брендированные машины такси

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В Новосибирске дорожный патруль искал таксистов-нарушителей

На этой неделе в Новосибирске прошел рейд «Такси» — сотрудники ДПС останавливали брендированные автомобили и проверяли лицензию у таксистов. Журналист НГС Алёна Истомина провела несколько часов с автоинспекторами и узнала, почему они никогда не ездят в такси.

С 10 утра сотрудники ГИБДД дежурят на улице Бориса Богаткова. Останавливают машины с наклейками автопарков, если не видят другие, явные нарушения правил движения.

— Участились аварии с машинами такси, — объясняет государственный инспектор технического надзора, старший лейтенант полиции Павел Усанин. — Поэтому было принято решение провести рейд. Сегодня мы проверяем у таксистов документы и лицензию на перевозку пассажиров.

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Таксисты недоумевали, когда их тормозили сотрудники Госавтоинспекции

Таксисты недоумевали, когда их тормозили сотрудники Госавтоинспекции

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За несколько часов на таксистов было составлено три административки (за изменение конструкции автомобиля без согласования с органами ГИБДД), еще одного водителя увезли в полицию — у него не было лицензии.

Пока один сотрудник тормозит водителей, другой выписывает протокол очередному нарушителю

Пока один сотрудник тормозит водителей, другой выписывает протокол очередному нарушителю

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Павел машет жезлом, быстро проверяет документы, просит открыть багажник. Если возникают вопросы — отправляет к своему коллеге в машину.

— Мы же как медведи утеплены, поэтому нам не холодно, — рассказывает госавтоинспектор. — Замерзну — поменяемся с напарником, я сяду в машину греться, он на улице будет тормозить людей. А вообще нам не холодно.

Таксисты хоть и удивляются, но проверке документов не сопротивляются.

— Проверять, конечно, надо. Некоторые совсем обнаглели, что попало на дороге творят, — говорит таксист перед тем, как поехать дальше. — Но вот так, без разбора, останавливать тех, кто ничего не нарушает — тоже неправильно. Мы же теряем это время. В такси и так сейчас ничего не заработать, у людей денег нет. Всем сейчас тяжело, есть нечего, заказов мало.

За перевозку пассажиров без лицензии водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей

За перевозку пассажиров без лицензии водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей

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Инспектор тормозит очередной автомобиль с наклейками популярного агрегатора такси, сбоку — навязчивая реклама с номером телефона для тех, кто желает зарабатывать большие деньги.

Водитель переговаривается с мужчиной, который сидит рядом. Пассажир кивает, хлопает дверью и быстро уходит.

— Я не работаю в такси, — убеждает автомобилист Владимир сотрудника ГИБДД. — Я машину беру в аренду, наклейку пожелал наклеить хозяин автомобиля. У меня другая работа. Какая разница вообще, на чём передвигаться? Главное, чтобы ездила. Да и машина эта покомфортнее, чем многие другие. Что на нее клеить и что она будет рекламировать — это дело хозяйское, не мое.

Сотрудникам ГИБДД не всегда удается доказать, что водитель действительно работает в такси без лицензии. Обычно у таксистов масса отговорок

Сотрудникам ГИБДД не всегда удается доказать, что водитель действительно работает в такси без лицензии. Обычно у таксистов масса отговорок

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Разрешение на перевозку пассажиров на этом автомобиле также не выдавалось. Но сотрудники ГИБДД отпускают автомобилиста.

— Когда водитель говорит, что он не работает в такси, мы проверяем по базе, выдавали ли ранее на машину разрешение на перевозку, — объясняет Павел. — Пассажиров спрашиваем. Пассажиры, бывает, попадаются адекватные, дают объяснение, что вызвали такси по приложению, приехал данный автомобиль. Тогда уже водителя доставляем в отдел полиции.

Пассажиры вынуждены ждать, пока сотрудники проверят все документы у водителя

Пассажиры вынуждены ждать, пока сотрудники проверят все документы у водителя

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— Я думаю, что таксистов надо проверять при выходе на линию, — рассуждает водитель Виктор. — И делать это должны перевозчики. А то иногда не поймешь, как его вообще к работе допустили, водятла этого. Я как-то ехал с детьми, вызвал «комфорт». Приехал мужчина в неадекватном состоянии, я даже не представляю, под чем он был. Попросил его смотреть на дорогу вместо телефона, а он мне: «Братан, да я вообще на ходу еще и симку в телефоне могу поменять». Неадекват хронический. А вот так тормозить — да бесполезно. Почему у гаишников такое внимание к таксистам? Тут вон каждый день бьются на дорогах. А они на наклейки внимание обращают...

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Если документы в порядке, то водителя отпускают быстро

Если документы в порядке, то водителя отпускают быстро

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— Надо, надо смотреть, такое творят иногда — машину берут, без документов ездят, работают по-всякому, как попало, — рассуждает таксист по имени Тонеберг. — Но проверять надо всех водителей, не только такси-шмакси. А так — работа неблагодарная. Денег нет, пассажиры хамят. Я вообще-то всего два месяца работаю, для меня это временная работа. У меня свой бизнес небольшой, пока в деле заминка, поэтому катаюсь для себя.

Тонеберг работает в такси всего два месяца

Тонеберг работает в такси всего два месяца

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Инспектор машет пожилой женщине, которая бежит мимо пешеходного перехода.

— Я порядочный человек, это единственный раз, когда так дорогу перехожу, — объясняет задержанная Надежда Владимировна.

— Ну, что ж вы так, на глазах у инспектора... — улыбается сотрудник ДПС Денис Ильиных.

— Да я просто вас не заметила, — отмахивается женщина. — Поленилась через метро пойти. Вот лень и подвела меня.

— Если у вас ранее не было нарушений, я выпишу вам не штраф, а предупреждение, чтобы вы запомнили надолго и больше не нарушали.

Инспектор улыбается, много шутит и больше успокаивает пожилую женщину, испуганную самим фактом того, что она оказалась злостной нарушительницей, да еще в таком солидном возрасте.

Сотрудники останавливают не только водителей, но и пешеходов, нарушающих правила

Сотрудники останавливают не только водителей, но и пешеходов, нарушающих правила

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Денис работает в ГИБДД уже почти 20 лет. За это время насмотрелся всякого. И пьяные погони были, и наглые водители попадались. Предлагали взятки. Самая большая сумма — 50 тысяч. На вопрос, что именно нарушил водитель, гаишник уклончиво отвечает, что это было нарушение, которое грозило большим штрафом. А вообще сейчас водители поумнели и взятки предлагают редко — понимают, что это статья.

Павел работает в ГИБДД больше пяти лет

Павел работает в ГИБДД больше пяти лет

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Павел работает в ГИБДД пять лет — служба нравится. Единственное, говорит, что всё непредсказуемо. Инспекторы каждый день работают в разных районах — куда руководство отправит.

— На такси не езжу, боюсь, — смеется Павел. — Мне как-то пьяный таксист попался. Ну, я вызвал экипаж, его оформили. Конечно, водитель не ожидал такого. Когда в другом подразделении работал, то попадались пьяные таксисты, которые убегали. Да и вообще пьяные нам часто попадаются, хотя мы только днем работаем.

— Я на такси не езжу, свой автомобиль имеется. Да и через одного таксисты неадекватные. Злейше нарушают правила дорожного движения, — поддерживает Денис. А потом добавляет уже серьезно, что ко всем он относится спокойно. И к нарушителям тоже, ведь все люди — и документы вовремя не оформить, и скорость немного превысить могут все: «Главное, чтобы не гоняли. И не пили за рулем. Но это всех касается».

Что еще почитать про работу сотрудников ГИБДД?

Облава на Красном. ДПС провела ночную спецоперацию — водителям досталось за темные салоны и шумные выхлопы.

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