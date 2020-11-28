«Денег нет, пассажиры хамят». Как гаишники ловили таксистов — репортаж с улицы Богаткова

На этой неделе в Новосибирске прошел рейд «Такси» — сотрудники ДПС останавливали брендированные автомобили и проверяли лицензию у таксистов. Журналист НГС Алёна Истомина провела несколько часов с автоинспекторами и узнала, почему они никогда не ездят в такси.

С 10 утра сотрудники ГИБДД дежурят на улице Бориса Богаткова. Останавливают машины с наклейками автопарков, если не видят другие, явные нарушения правил движения.

— Участились аварии с машинами такси, — объясняет государственный инспектор технического надзора, старший лейтенант полиции Павел Усанин. — Поэтому было принято решение провести рейд. Сегодня мы проверяем у таксистов документы и лицензию на перевозку пассажиров.