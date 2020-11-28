«Денег нет, пассажиры хамят». Как гаишники ловили таксистов — репортаж с улицы Богаткова

В Новосибирске дорожный патруль искал таксистов-нарушителей
На этой неделе в Новосибирске прошел рейд «Такси» — сотрудники ДПС останавливали брендированные автомобили и проверяли лицензию у таксистов. Журналист НГС Алёна Истомина провела несколько часов с автоинспекторами и узнала, почему они никогда не ездят в такси.
С 10 утра сотрудники ГИБДД дежурят на улице Бориса Богаткова. Останавливают машины с наклейками автопарков, если не видят другие, явные нарушения правил движения.
— Участились аварии с машинами такси, — объясняет государственный инспектор технического надзора, старший лейтенант полиции Павел Усанин. — Поэтому было принято решение провести рейд. Сегодня мы проверяем у таксистов документы и лицензию на перевозку пассажиров.
За несколько часов на таксистов было составлено три административки (за изменение конструкции автомобиля без согласования с органами ГИБДД), еще одного водителя увезли в полицию — у него не было лицензии.
Павел машет жезлом, быстро проверяет документы, просит открыть багажник. Если возникают вопросы — отправляет к своему коллеге в машину.
— Мы же как медведи утеплены, поэтому нам не холодно, — рассказывает госавтоинспектор. — Замерзну — поменяемся с напарником, я сяду в машину греться, он на улице будет тормозить людей. А вообще нам не холодно.
Таксисты хоть и удивляются, но проверке документов не сопротивляются.
— Проверять, конечно, надо. Некоторые совсем обнаглели, что попало на дороге творят, — говорит таксист перед тем, как поехать дальше. — Но вот так, без разбора, останавливать тех, кто ничего не нарушает — тоже неправильно. Мы же теряем это время. В такси и так сейчас ничего не заработать, у людей денег нет. Всем сейчас тяжело, есть нечего, заказов мало.
Инспектор тормозит очередной автомобиль с наклейками популярного агрегатора такси, сбоку — навязчивая реклама с номером телефона для тех, кто желает зарабатывать большие деньги.
Водитель переговаривается с мужчиной, который сидит рядом. Пассажир кивает, хлопает дверью и быстро уходит.
— Я не работаю в такси, — убеждает автомобилист Владимир сотрудника ГИБДД. — Я машину беру в аренду, наклейку пожелал наклеить хозяин автомобиля. У меня другая работа. Какая разница вообще, на чём передвигаться? Главное, чтобы ездила. Да и машина эта покомфортнее, чем многие другие. Что на нее клеить и что она будет рекламировать — это дело хозяйское, не мое.
Разрешение на перевозку пассажиров на этом автомобиле также не выдавалось. Но сотрудники ГИБДД отпускают автомобилиста.
— Когда водитель говорит, что он не работает в такси, мы проверяем по базе, выдавали ли ранее на машину разрешение на перевозку, — объясняет Павел. — Пассажиров спрашиваем. Пассажиры, бывает, попадаются адекватные, дают объяснение, что вызвали такси по приложению, приехал данный автомобиль. Тогда уже водителя доставляем в отдел полиции.
— Я думаю, что таксистов надо проверять при выходе на линию, — рассуждает водитель Виктор. — И делать это должны перевозчики. А то иногда не поймешь, как его вообще к работе допустили, водятла этого. Я как-то ехал с детьми, вызвал «комфорт». Приехал мужчина в неадекватном состоянии, я даже не представляю, под чем он был. Попросил его смотреть на дорогу вместо телефона, а он мне: «Братан, да я вообще на ходу еще и симку в телефоне могу поменять». Неадекват хронический. А вот так тормозить — да бесполезно. Почему у гаишников такое внимание к таксистам? Тут вон каждый день бьются на дорогах. А они на наклейки внимание обращают...
— Надо, надо смотреть, такое творят иногда — машину берут, без документов ездят, работают по-всякому, как попало, — рассуждает таксист по имени Тонеберг. — Но проверять надо всех водителей, не только такси-шмакси. А так — работа неблагодарная. Денег нет, пассажиры хамят. Я вообще-то всего два месяца работаю, для меня это временная работа. У меня свой бизнес небольшой, пока в деле заминка, поэтому катаюсь для себя.
Инспектор машет пожилой женщине, которая бежит мимо пешеходного перехода.
— Я порядочный человек, это единственный раз, когда так дорогу перехожу, — объясняет задержанная Надежда Владимировна.
— Ну, что ж вы так, на глазах у инспектора... — улыбается сотрудник ДПС Денис Ильиных.
— Да я просто вас не заметила, — отмахивается женщина. — Поленилась через метро пойти. Вот лень и подвела меня.
— Если у вас ранее не было нарушений, я выпишу вам не штраф, а предупреждение, чтобы вы запомнили надолго и больше не нарушали.
Инспектор улыбается, много шутит и больше успокаивает пожилую женщину, испуганную самим фактом того, что она оказалась злостной нарушительницей, да еще в таком солидном возрасте.
Денис работает в ГИБДД уже почти 20 лет. За это время насмотрелся всякого. И пьяные погони были, и наглые водители попадались. Предлагали взятки. Самая большая сумма — 50 тысяч. На вопрос, что именно нарушил водитель, гаишник уклончиво отвечает, что это было нарушение, которое грозило большим штрафом. А вообще сейчас водители поумнели и взятки предлагают редко — понимают, что это статья.
Павел работает в ГИБДД пять лет — служба нравится. Единственное, говорит, что всё непредсказуемо. Инспекторы каждый день работают в разных районах — куда руководство отправит.
— На такси не езжу, боюсь, — смеется Павел. — Мне как-то пьяный таксист попался. Ну, я вызвал экипаж, его оформили. Конечно, водитель не ожидал такого. Когда в другом подразделении работал, то попадались пьяные таксисты, которые убегали. Да и вообще пьяные нам часто попадаются, хотя мы только днем работаем.
— Я на такси не езжу, свой автомобиль имеется. Да и через одного таксисты неадекватные. Злейше нарушают правила дорожного движения, — поддерживает Денис. А потом добавляет уже серьезно, что ко всем он относится спокойно. И к нарушителям тоже, ведь все люди — и документы вовремя не оформить, и скорость немного превысить могут все: «Главное, чтобы не гоняли. И не пили за рулем. Но это всех касается».
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