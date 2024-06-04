Пыль от строек, разводилы, недоступное море и космические цены. Туристы рассказали, чем их напугал Сочи

Сочинские пляжи теперь с навесами, лежаками и зонтами Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Сочи 1 июня начался курортный сезон. Открылись 170 пляжных территорий — всего 41 километр пляжей. Купаться рано, в море лезут только самые смелые — температура воды прогрелась всего до +18 градусов, сказался прохладный май. Поэтому отдыхающих еще не много — ведь на субтропический курорт едут именно за пляжным отдыхом. Повышение стоимости на проживание, питание и перелеты также сказывается, считают туроператоры, у большинства россиян нет столько денег, чтобы позволить себе Сочи. Подробности — в материале журналиста SOCHI1.RU Анны Грицевич.

Пока нет жары и море холодное Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В мэрии главного курорта с таким мнением не согласны. Чиновники рассказали, что нового сделано к курортному сезону 2024 года.

— К высокому летнему курортному сезону на 14 пляжных территориях во всех внутригородских районах реализованы комплексные проекты благоустройства. Это позволило значительно повысить качество пляжного отдыха и расширить спектр услуг для наших жителей и гостей, — рассказал и.о. главы Сочи Олег Бурлев.

Обновленный пляж «Ривьера» Источник: пресс-служба администрации Сочи











1 июня после реконструкции открылся крупнейший общедоступный пляж «Ривьера» для семейного отдыха. Протяженность его 450 метров. Подрядчик увеличил ширину морской набережной за счет сноса устаревших капитальных строений. Там заменили коммуникации, брусчатку, установили новую парковую мебель и современное освещение. Высадили тропические растения, смонтировали подсветку, построили теневые аэрарии и тематические зоны с мягким покрытием для спортивных игр и водных аттракционов. Застройщик ГК «Десо», который строит рядом большую гостиницу, вложил в реконструкцию пляжа шесть миллиардов рублей. Вход бесплатный, за прокат пляжного инвентаря нужно платить. За шезлонг, матрас и зонт придется выложить 1200 рублей, за аренду бунгало — 9500 рублей. Если дорого, можно попробовать поискать место на гальке и полежать на полотенце.



Если брать абонементы, выходит дешевле Источник: С открытым забралом / T.me











В Адлерском районе обновили пляж «Лазурь» площадью 22 000 квадратных метров. Там появились детская комната, площадки для игр, анимационных программ и аттракционы. Установили аэрарии, организовали площадки для волейбола и воркаута, фотозоны и коридоры в форме арок. В Хосте обновили пляж «Волна», в Лазаревском районе благоустроили пляжные территории «Взморье» и «Касабланка». В честь Года семьи для многодетных семей решили сделать 50-процентную скидку на аренду пляжного оборудования.





— К пользователям пляжных территорий в Сочи применены высокие требования в организации безопасности. Все открывшиеся пляжи получили паспорта антитеррористической защищенности, в этом сезоне усилен контроль общественной безопасности частными охранными организациями, — отчитывается мэрия Сочи. Все прямо безупречно выглядит в отчетах, но уже в первые дни курортного сезона начались пляжные войны. На пляже «Парус» рядом с адлерским вокзалом туристок, которые возмутились ценами на прокат шезлонгов, просто выгнали.

Туристок выгнали с пляжа за недовольство дороговизной пляжного инвентаря Источник: Любимый Сочи / T.me

Хорошо хоть не побили, как это сделали сотрудники другого пляжа — «Мандарин» в Адлере. 21-летнего работника пляжа и двоих сотрудников охраны задержала сочинская полиция. Турист уснул в недостроенном бунгало, а когда его попросили уйти, завязалась потасовка, трое избили одного.

Приморская набережная и пляж «Маяк» этим летом выглядят так Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Весь город в руинах

Этот курортный сезон в Сочи и правда очень странный. К началу лета раскопали и начали реконструкцию Приморской набережной и пляжа «Маяк» в центре курорта. Перерыт Приморский парк и площадь у Зимнего театра, не закончена реконструкция в парке «Ривьера». Туристы вынуждены ходить по стройкам, пробираться между заборами, фактически им негде загорать. Хорошо хоть пляж «Ривьера» открыли вовремя. Подышать целебным сочинским воздухом не получится, везде строительная пыль.

Это не дым от шашлыков, это строительная пыль Источник: Сочи № 1 / T.me

Елена и Николай Зинченко из Липецка отдыхают в санатории «Черноморье» в самом центре Сочи, место выбирали специально, чтобы всё было в шаговой доступности — пляж, основные достопримечательности, парки и скверы. За неделю лечения отдали почти 200 тысяч рублей, но отдыхать нормально не получается.

— Мы едем в Сочи за здоровьем прежде всего, поэтому выбираем санаторий, а не отель. Мы любим пешие прогулки вдоль моря, любим гулять по сочинским скверам. Но в этом году просто ничего из этого недоступно. Даже в номере не отдохнуть — шум от пиления плитки весь день, или чего они там пилят? Везде пылища эта. Набережная вся перекрыта, куда не сунься — забор и раскопки, можно ноги переломать. Такое отношение к туристам просто возмутительно. Сейчас приехать в Сочи очень дорого, и за свои же деньги мы получили разбитый курорт. Каждый год приезжаем, но такого еще не было, — негодует Николай. По его словам, если всё же удается попасть на пляж, там невозможно спокойно отдохнуть от зазывал с громкоговорителями. На всю громкость гнусными голосами они каждые 10 минут призывают на морскую прогулку.

Так выглядит в курортный сезон Приморский бульвар Источник: Новости Сочи / T.me

Туристы из Москвы Марина и Кирилл Преображенские впервые приехали в Сочи, июнь выбрали только потому, что отпуск подошел. Решили, что больше сюда не поедут. За семь ночей в трехзвездочном отеле в Адлере они отдали 45 тысяч рублей за двоих, билеты на самолет покупали заранее, они обошлись в 24 тысячи туда-обратно. Сейчас можно купить дешевле. Например, 5 июня можно улететь «Победой» всего за 1474 рубля.

— Мы думали, что здесь уже купаться можно, но море еще холодное. Остается только лежать на берегу, в отеле бассейна нет. Знали бы, что еще не купаются, бронировали бы отель с бассейном. Думали, что наедимся фруктов, но цены на них как в Москве, да и качество такое же. Черешня на пляже — 400 рублей килограмм, клубника — 350 рублей. Сейчас в Сочи только мушмула поспела. Но она тоже очень дорогая, да и не очень вкусная — кислятина какая-то, — говорит Кирилл Преображенский. Он рассказал, как съездили на экскурсию в Абхазию, где их развели на допрасходы, быстро провезли по достопримечательностям Гагры, увезли на Рицу, не дали даже погулять, а потом привезли на дегустацию, которая длилась больше двух часов, и навязывали им вино, чачу и мед сомнительного качества.

Кстати, о навязывании услуг. Туристы жалуются на агрессивных людей, которые предлагают морские прогулки, они буквально хватают за руки и навязывают свои услуги. Но еще страшнее пляжные «фотографы». В редакцию SOCHI1.RU обратились отдыхающие и рассказали, что их развели на крупную сумму. Молодые люди согласились сфотографироваться с забавной обезьянкой, которую им в руки сунул человек возле океанариума. Изначальная цена снимка была 500 рублей. Пока выбирали ракурс, молодым людям вручили еще двух попугаев, на что они даже не обратили внимания, а зря.

— После окончания съемки фотограф ушел печатать фотографии, прайс мы заметили, когда его ждали. Когда он вернулся, то озвучил полную сумму в 20 тысяч рублей. Пришлось оплатить, так не хотелось вступать в конфликтную ситуацию, — рассказали наши читатели и признались, что просто побоялись. Вокруг них вдруг возникла толпа крепких «фотографов». О своей ситуации ребята решили рассказать, чтоб предупредить других туристов об этом разводе. Они утверждают, что «фотографы» постоянно стоят у океанариума. Фотографию, которая всегда будет напоминать об этой отвратительной ситуации, молодые люди решили уничтожить. Нужно отметить, что в прошлом году такие же «фотографы» и прочие «аниматоры» сдирали с туристов по пять тысяч рублей за фото. В этом году цены выросли, наверное, из-за инфляции.

Теперь автомобили в Сочи так просто не поставить — нужно платить за парковку Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Платные парковки по всему городу

Еще один сюрприз, который ожидает туристов в этом году — платные парковки на обочинах. В октябре этого года администрация Сочи придумала, как зарабатывать деньги из воздуха, и организовала прямо на дорогах общего пользования в центре Сочи, Адлера, Хосты, Лазаревского стоянки, за которые берут деньги. При этом бесплатной альтернативы нет никакой. Мало где в отелях есть свое парковочное пространство. Платные парковки действуют в Сочи с понедельника по пятницу, с 08:00 до 20:00. В Центральном районе стоимость составляет 100 рублей в час, в Адлерском — 80 рублей, в Хостинском районе — 48 рублей. Ночью, в выходные и праздничные дни — бесплатно. Оставить транспорт до 15 минут можно бесплатно. Игорь Капица из Тулы возмущен: мало того что туристы вынуждены платить курортный сбор, теперь придется отдавать деньги еще и за парковку.

— Мы всегда останавливаемся в одном и том же отеле в центре Адлера, уже почти 20 лет. На территории парковок не хватает, мы всегда оставляли на улице, там не такое большое движение, стоит, никому не мешает. В этом году приехали, не знали, что теперь платно, администратор отеля только через два дня предупредила. Теперь ждем штраф пять тысяч рублей, а может и 10 тысяч, раз два дня не платили. Скоро в Сочи вдохи будут считать и брать за них деньги. 80 рублей в день не такая большая сумма, но сам факт, что ставить-то негде, поэтому вынуждены отдавать деньги, — говорит Игорь. Он говорит, что поехал на машине вынужденно, билеты на поезд для своей семьи купить он не смог, их просто нет.

Кстати, туроператоры предупредили, что в этом году из-за роста цен на авиабилеты и дефицита мест в поездах, россияне массово поедут на отдых в Сочи на личных автомобилях.

По данным Ассоциации туроператоров России, средний чек тура с включенным транспортом (самолет, поезд) у туроператоров вырос этим летом до 34% к прошлому году, соответственно выросла стоимость самого тура. Туроператоры привели минимальные цены на авиабилеты Москва — Сочи — Москва с багажом при покупке в конце мая — начале июня. Дальше стоимость перелетов будет только расти:



начало июня: 17 200 рублей на 1 человека туда и обратно;

начало июля: 28 500 рублей на 1 человека туда и обратно;

начало августа: 30 800 рублей на 1 человека туда и обратно.

Исходя из среднего количества человек в туре 2,6, доля авиационной составляющей в общей стоимости поездки на Юг России в летние месяцы составит в среднем 42% для Сочи. Представители туриндустрии уверены, из-за роста цен на авиабилеты в этом году россияне массово поедут в отпуск на автомобилях, и не только в Сочи. В Анапу, Геленджик и Крым, где аэропорты остаются закрытыми, большинство отдыхающих приезжают именно на машинах.

Пляжи Адлера полупустые Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Избыточное ценообразование Сочи

Мэрия Сочи ожидает, что в период с мая по сентябрь на курорт приедут более 4,6 миллиона гостей. Что думают об этом специалисты, спросили у заместителя генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерия Сычева. Он отметил, что в этом году впервые в Сочи появилось понятие — мертвый сезон, он начался после январских праздников и длился почти до конца февраля. Какие бы цены ни ставили санатории и отели, продаж всё равно не было. Валерий связывает это с отсутствием покупательского спроса. Отели стали поздно снижать цены вплоть до смешных, но эти меры никак не повлияли на загрузку. В мертвый сезон объекты размещения просто простаивали.

— Никто эту ситуацию не прочухал и объяснял ее разными причинами, но на самом деле произошло снижение покупательской способности населения. Спрос просел, предложения никак на это не отреагировали. Более того, находились в полной уверенности, что ситуация исправится. Объекты размещения не понимают, что это глобальная ситуация, они все думают, что это ситуация только в их отеле, — говорит Валерий. Небольшой всплеск бронирований произошел в марте-апреле, но он всё равно очень тяжело шел и не дотянул до уровня прошлого года. В основе всех этих процессов лежит избыточное ценообразование Сочи. Курорт достиг края покупательской способности населения на отдых. Сейчас мы просто видим недозагруженность объектов, при этом у их руководителей есть эйфория, что люди всё равно поедут в Сочи и лето они точно продадут.

— Лето действительно будет удачным, но в силу монопольного положения Сочи на рынке отдыха. И всё, что касается госкомпаний, которые обеспечивают своих сотрудников путевками, это всё выкупается на корню в Сочи и из-за этого создается избыточное убеждение, что Сочи переполнен. Да, люди поедут, но на коммерческом рынке места достаточно тяжело продаются. У меня нет опасений загрузки Сочи до 30 августа, там всё хорошо будет. Сейчас средняя загрузка июля в районе 67 процентов. Это хороший показатель, еще доберется. Август в районе 53 процентов средняя загрузка. Июнь загружен на 66–67 процентов, — говорит Валерий. Июнь недозагружен, уже сейчас должно быть забронировано больше 70 процентов номеров, но всплеск произойдет в 10 числах первого месяца лета. Это традиционно, на самом деле высокий сезон в Сочи начинается после 20 июня.