«Можно потерять до трети урожая»: какие ошибки вы допускаете при поливе картофеля

Среди других важных факторов, которые влияют на поливы, — особенности сорта картофеля, а также состав и структура почвы, ее способность удерживать влагу.



— Благодаря благоприятному сочетанию условий можно вообще обходиться без полива, — говорит садовод Мария Герасимова. — Например, суглинистая почва хорошо удерживает влагу. Если к этому добавится умеренный климат, с дождями и без продолжительных жарких дней — в таких условиях поливы вполне можно заменить окучиванием и рыхлением. Влага задерживается в земле, воздуху проще проникнуть к корням, и это будет идеально способствовать развитию картофеля. А вот на песчаных почвах, особенно в условиях жаркой засушливой погоды, без регулярного полива не обойтись.

