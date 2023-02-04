В спецоперации погиб 26-летний мобилизованный из Куйбышевского района

26-летний житель Куйбышевского района Роман Томилов погиб в зоне СВО. Об этом сообщают на официальном сайте администрации Куйбышевского района.
— 26 сентября 2022 года Роман Томилов был призван в рамках частичной мобилизации. 25 января 2023 года он геройски погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции, — говорится на сайте администрации.
Церемония прощания с Романом Томиловым пройдет 5 февраля с 11:00 до 14:00 в Верх-Ичинской СОШ. Похороны состоятся в 14:00.
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