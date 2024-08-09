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Спорт Олимпиада в Париже Россия завершила Олимпиаду в Париже: как выступили спортсмены и кто лучший?

Россия завершила Олимпиаду в Париже: как выступили спортсмены и кто лучший?

На соревнованиях удалось забрать серебро

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1 комментарий
Российские теннисистки взяли серебро

Для российских спортсменов официально завершилась Олимпиада-2024 в Париже. В Играх приняли участие 15 спортсменов из России под нейтральным флагом.

Олимпиада стартовала 26 июля и закончится 11 августа. Российские спортсмены завершили свое участие в ней на два дня раньше. Последним выступил Захар Петров, он занял четвертое место в финальном заезде в дисциплине каноэ-одиночках на 1000 метров. В итоге за всю Олимпиаду-2024, серебряную и единственную медаль принесли теннисистки 20-летняя Диана Шнайдер и 17-летняя Мирра Андреева в парном разряде.

Во время Олимпиады российские спортсмены выступали без флага. 8 декабря 2023 года МОК допустил спортсменов из России до соревнований, но с нейтральным статусом и ограничениями. Принять участие смогли только те, кто прошел индивидуальную квалификацию в своих видах спорта. В командных состязаниях Россия не участвовала. Многие российские спортсмены отказались от участия в Играх из-за дискриминации.

В список допущенных до Олимпиады попали 15 человек:

  • Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица — велоспорт;

  • Анжела Бладцева — батутный спорт;

  • Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина — теннис;

  • Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко — гребля на байдарках и каноэ;

  • Евгений Сомов — плавание.

Захар Петров занял четвертое место в гребле на каноэ

Результаты российских спортсменов


Среди теннисистов лучший результат показали Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевав второе место в парном разряде. Эта победа принесла серебряную медаль. Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 и уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. В микстах спортсенам из РФ удалось дойти максимум до 1/8 финала


В индивидуальных гонках по велоспорту Тамара Дронова заняла 21 место, Глеб Сырица 31 место, а Алена Иванченко — 72.


В финале прыжков на батуте Анжела Бладцева заняла пятую строчку.


Евгений Сомов не вышел в полуфинал по плаванию на дистанции в 50 метров вольным стилем.


Захар Петров приплыл четвертым в финале каноэ-одиночек на 1000 метров. И стал последним участником Олимпиады из России. Спортсмен преодолел дистанцию 1000 метров за три минуты 45,28 секунд. А в полуфинале он пришел третьим. Вместе с напарником Алексеем Коровашковым они пришли четвертыми, упустив медаль на сотые доли секунды.


Медальный зачет


В соревнованиях принимают участие команды из 208 стран, включая атлетов из РФ, Белоруссии и команду беженцев. Организаторы разыгрывают 329 комплектов наград. Состязания завершатся 11 августа, на данный момент медальный зачет выглядит так.


Лучший результат у США. Команда завоевала тридцать золотых, тридцать восемь серебряных и тридцать пять бронзовых медалей.


На втором месте — Китай. Спортсмены тридцать раз заняли первое место, двадцать пять раз — второе и девятнадцать — третье.


Тройку лидеров заканчивает Австралия. Команда смогла положить в копилку страны восемнадцать золотых, четырнадцать серебряные и четырнадцать бронзовые медали.


Четвертое место у Франции. У нее четырнадцать золотых, девятнадцать серебряных и двадцать две бронзовые медали.


На пятой строчке расположилась хозяйка соревнований — Великобритания. У нее четырнадцать золотых, семнадцать серебряных и двадцать одна бронзовая медаль.

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Комментарии
1
Гость
9 августа 2024, 21:31
Россия завершила то, где не была и не участвовала.
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