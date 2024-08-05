Российские теннисистки завоевали серебро на Олимпиаде в Париже. Это первая награда для РФ

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева забрали серебро на Олимпиаде в Париже. Спортсменки выступали в парном разряде.
Теннисистки стали первыми представителями РФ, кому удалось завоевать медали на Играх. Они уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
Для 20-летней Дианы и 17-летней Мирры Олимпийские игры — первые в карьере.
На данный момент по количеству завоеванных медалей на Олимпиаде лидирует США — у страны 71 награда (19 золотых), затем следуют Китай (45 — 19 золотых) и Франция (44 — 12 золотых).
Ранее мы писали о том, что пловчиха из России завоевала серебро на Олимпиаде. Однако она играла за Францию.