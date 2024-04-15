Не стой на пути: волейбольный «Локомотив» впервые за 5 лет остался без медалей — сколько на него тратит регион

Волейбольный «Локомотив» впервые с 2019 года не борется за медали чемпионата России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский спорт накрыл кризис. Вслед за слабым выступлением ХК «Сибирь», который впервые за несколько лет не попал в плей-офф, провалился и волейбольный «Локомотив». Команда впервые с 2019 года осталась без медалей чемпионата России. Корреспондент НГС изучил финансовые показатели волейбольного клуба и попытался разобраться в экономической составляющей деятельности команды.



Финансирование команды

Доходы волейбольного «Локомотива» складываются из трех основных составляющих: бюджетного финансирования, поддержки со стороны основного спонсора — АО «РЖД» — и собственных доходов клуба.

На волейбол из бюджета региона выделяют почти в 20 раз меньше, чем на хоккей Источник: Юрий Орлов











Из данных министерства спорта Новосибирской области следует, что «Локомотив» регулярно получает средства из бюджета области. В 2023 году дотации составили 55,7 миллиона рублей, в 2024 году запланировано финансирование на уровне 62,9 миллиона рублей. В 2025 году областной бюджет обещает выделить волейболистам 68,8 миллиона рублей, а в 2026 году — 71,9 миллиона.



Финансовые показатели

Клубом управляет Автономная некоммерческая организация «Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск». Ее выручка за год выросла на 2% и по итогам 2023 года составила 617 миллионов рублей. Прибыль организации при этом упала на 26% — до 40 миллионов рублей. Стоимость активов клуба также снизилась на 35% и составила 61 миллион рублей.

Клуб стабильно приносит прибыль при небольших бюджетных вливаниях Источник: Юрий Орлов











Если углубиться в данные бухгалтерского отчета «Локомотива», то можно получить дополнительные данные. Например, узнать, что прибыль от продаж у клуба рухнула сразу на 58% — до 21 миллиона рублей. При этом взносы и пожертвования волейбольному «Локомотиву» в 2023 году выросли на 10% и составили 77 миллионов рублей.

Расходы на целевые мероприятия «Локомотива» выросли сразу на 40% — до 134 миллионов рублей. Траты непосредственно на содержание организации также выросли на 52% и составили 14 миллионов рублей.



Траты на игроков

Сложнее всего получить информацию о зарплатах команды. В открытых источниках нет точных данных о размерах выплат игрокам ни самого «Локомотива», ни других российских волейбольных клубов.



В то же время профильные порталы приоткрывают некоторые данные о зарплате игроков в волейбольных клубах России. Например, зарплатная вилка в клубах составляет от 1 до 5 миллионов рублей в месяц. В то же время спортивный агент Владимир Касторнов ранее приводил другие данные о примерных зарплатах игроков, в зависимости от амплуа.

По его данным, доигровщики получали порядка 15–25 миллионов рублей в год, блокирующие — 10–20 миллионов рублей. Диагональные игроки зарабатывали 20–30 миллионов рублей в год, либеро — 5–10 миллионов. Наконец, связующие зарабатывали 10–30 миллионов рублей в год. Приведенные цифры являются усредненными — реальные зарплаты могут быть как выше, так и ниже.



При этом есть данные, что бывший игрок «Локомотива», гражданин Германии Георг Грозер, зарабатывал в «Локомотиве» 870 тысяч долларов США в год — по текущему курсу в рублях это 80,5 миллионов.



Всего в состав волейбольного «Локомотива» входят 15 игроков. Среди них два либеро, двое связующих, пять доигровщиков, трое блокирующих и двое диагональных. Если взять за основу данные агента Владимира Косторного о зарплатах по нижней планке, то общий зарплатный бюджет волейбольного «Локомотива» составляет около 175 миллион рублей в год. Впрочем, эти данные являются приблизительными.

В пресс-службе ВК «Локомотив» корреспонденту НГС сообщили, что вся информация о финансах и экономической составляющей публикуется на официальных сайтах ФНС, Минспорта Новосибирской области и Министерства юстиции РФ. Другие сведения там предоставить отказались, сославшись на конфиденциальность данных.



В пресс-службе ОАО «РЖД» корреспонденту НГС прислали аналогичный ответ.



Ранее волейбольный «Локомотив» проиграл «Факелу» из Нового Уренгоя в четвертьфинальной серии и выбыл из борьбы за медали чемпионата России. Посмотрите эмоциональный фоторепортаж с матча.



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