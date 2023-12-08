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МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады в Париже

Но для них выдвинули требования

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Российские спортсмены смогут участвовать в ОИ-2024 только в нейтральном статусе

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Международный олимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже в 2024 году. Как сообщается на сайте организации, для них будут действовать «строгие условия допуска», а принять участие в Играх они смогут только в нейтральном статусе.

— Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, нейтральные спортсмены также должны будут соблюдать правила и положения, применяемые на Олимпийских играх, включая антидопинговые правила, — говорится в сообщении.

По информации комитета, на Игры в Париже на данный момент квалифицировались 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии.

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— Как и всем другим спортсменам, им придется подписать обновленные условия участия, применимые к Парижу 2024 года. Они содержат обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая «Мирную миссию Олимпийского движения».

Среди выдвинутых для спортсменов условия МОК называет следующие:

  • рассматриваются только индивидуальные спортсмены;
  • команды рассматривать не будут;
  • спортсменов, активно поддерживающих СВО, к участию тоже не допустят.

Не пустят также атлетов, которые заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.

ОлимпиадаПарижМОКСпортсмены
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