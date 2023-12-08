МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже в
— Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, нейтральные спортсмены также должны будут соблюдать правила и положения, применяемые на Олимпийских играх, включая антидопинговые правила, — говорится в сообщении.
По информации комитета, на Игры в Париже на данный момент квалифицировались 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии.
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— Как и всем другим спортсменам, им придется подписать обновленные условия участия, применимые к Парижу
Среди выдвинутых для спортсменов условия МОК называет следующие:
- рассматриваются только индивидуальные спортсмены;
- команды рассматривать не будут;
- спортсменов, активно поддерживающих СВО, к участию тоже не допустят.
Не пустят также атлетов, которые заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.