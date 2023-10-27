«Его тут все знают»: умер олимпийский чемпион Виктор Маматов — он учился в Новосибирске

— Он, конечно же, наш почетный выпускник. У нас его портрет висит там, где висят портреты, кем из выпускников мы гордимся, его знают тут все. Он к нам, когда приезжал в Новосибирск, приходил в гости. Его здесь любят, уважают и помнят, конечно. Мы выражаем слова соболезнования родным и близким, память о нем будем сохранять и дальше. Очень жалко, что ушел. Человек был великий не только уровня университета, города, а уровня, конечно, всей страны, Олимпийский чемпион, поэтому нам очень прискорбно, — сообщили в пресс-службе университета.

