«Его тут все знают»: умер олимпийский чемпион Виктор Маматов — он учился в Новосибирске

В Москве на 87-м году жизни скончался двукратный Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Маматов. Об этом сообщили на сайте союза биатлонистов России.
Виктор Маматов учился в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)). В учебном заведении выразили соболезнования в связи со смертью своего бывшего студента.
— Он, конечно же, наш почетный выпускник. У нас его портрет висит там, где висят портреты, кем из выпускников мы гордимся, его знают тут все. Он к нам, когда приезжал в Новосибирск, приходил в гости. Его здесь любят, уважают и помнят, конечно. Мы выражаем слова соболезнования родным и близким, память о нем будем сохранять и дальше. Очень жалко, что ушел. Человек был великий не только уровня университета, города, а уровня, конечно, всей страны, Олимпийский чемпион, поэтому нам очень прискорбно, — сообщили в пресс-службе университета.
В студенческие годы Маматов уже занимался спортом, а во время учебы выполнил все образовательные требования.
Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года в городе Белово Западно-Сибирского края РСФСР, СССР (ныне Кемеровская область).
На крупных соревнованиях по биатлону спортсмен дебютировал после службы в армии. В 1960-м году в Свердловске на чемпионате СССР по лыжным гонкам занял 16-е место, но в финишном протоколе обошел чемпиона мира 1959 года Владимира Меланьина.
На международной арене дебютировал в 1966 году. На тот моменту спортсмену было уже 29 лет. Через несколько месяцев в сборной Маматов взял свое первое золото чемпионата мира. Он победил в индивидуальной гонке в Альтенберге.
С чемпионатов мира увез шесть наград, четыре из них — золото. Также получил две медали высшей пробы на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. Кроме того, Маматов был знаменосцем на открытии Игр-1968.
Завершив карьеру Маматов работал тренером и чиновником, сделал много для развития и популяризации биатлона в России.
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