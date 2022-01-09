«Лежал на помосте 20 минут». Подробности трагедии в Тольятти, где новосибирский боксер умер после боя

В минувшую пятницу, 7 января, в больнице города Тольятти умер новосибирский боксер Арест Саакян. Он участвовал в турнире «Короли нокаута», где получил удар в голову, а после операции впал в кому на 10 дней. После трагедии городские власти сообщили, что обратятся в прокуратуру, поскольку мероприятие не было согласовано с администрацией. НГС поговорил с родными и знакомыми боксера, а также с президентом Федерации бокса Тольятти.
«Оперировали два нейрохирурга»
Сестра Ареста Саакяна Светлана рассказывает, что бой брата транслировался в прямом эфире, однако она не смотрела, так как переживала за него.
— Прямой эфир смотрел мой родной брат. Мы не смотрели прямой эфир, потому что переживали и так. Он мне позвонил и говорит: «Что-то с Арестом. Он там лежит, и что-то происходит». Я вышла на связь с людьми, которые там находились, они сказали, что его везут в больницу
В соцсетях девушка сообщила, что хоронить Ареста будут на родине — в Армении. В Тольятти 11 января состоится прощание с боксером.
«К нему даже врач не подошел»
По словам знакомого Ареста Саакяна, тренера Александра Шереметьева, на турнире не было дежурных медиков, поэтому неотложная помощь не была оказана на месте. Об этом ему сообщил первый тренер боксера, который напрямую общался с его братом после трагедии.
— Ринг, во-первых, не соответствовал параметрам, ринг маленький. Во-вторых, Арест лежал на помосте, со слов многих очевидцев, 20 минут. Потом его положили в машину и повезли, вызвали скорую. Вы посмотрите, когда он лежал, к нему даже врач не подошел. Врач стоял за пределами каната. Он лежал очень долго. Мне Андрей Корнеев сказал, что ему звонил брат Ареста и рассказал, что его унесли с ринга, переложили в машину. Потом уже навстречу ехала эта скорая, они ее встретили и переложили Ареста в скорую и увезли в больницу. Сейчас прокуратура будет разбираться, — объясняет Александр Шереметьев.
Мужчина добавил, что после удара к Аресту подошел судья, а медик был за пределами ринга.
«Это не подпольные бои»
Президент Федерации бокса Тольятти Дмитрий Лаврусь рассказал НГС, что организацией занималась промоутерская компания RAVE prom, представители которой сообщили, что договоренность с медиками была.
— Они сказали, есть документальное подтверждение, что там были медики. Есть договоры с медперсоналом и скорой помощью. Второе, они мне сообщили о том, что в течение 12 минут с места проведения мероприятия до реанимации [прошло]. Двенадцать минут, и боксер был в реанимации. О чем тоже могут подтвердить медики. Сейчас они готовят обращение к тем, кто там присутствовал, в том числе родственникам, — сказал Дмитрий Лаврусь.
Он также добавил, что турнир не мог быть несогласованным, потому что на нем присутствовали представители Федерации бокса России. Другое дело, что областную федерацию в известность не поставили.
— Чтобы турнир прошел и бойцы могли туда съезжаться, нужно было оставлять заявку в Федерации бокса России об этом. В департамент профессионального бокса. Насколько я осведомлен, этот турнир был выложен на сайте Федерации бокса России. Другой вопрос, согласовывали по месту с федерацией бокса Тольятти? С нами не согласовывали это мероприятие. Также с федерацией областной никто его не согласовывал. Но, в принципе, многие промоутерские организации этим пренебрегают. Им хватает согласования с Федерацией бокса России. Без получения его они бы, наверное, не смогли провести этот турнир. Другое дело, что супервайзер от Федерации бокса России был назначен туда и судьи тоже. Соответственно, мероприятие было согласовано. Это не подпольные бои, — добавил президент Федерации бокса Тольятти.
Дмитрий Лаврусь добавил, что федерация выражает соболезнования родным и близким Ареста Саакяна.
В конце октября прошлого года в Новосибирске после матча на стадионе СКА умер 44-летний хоккеист Константин Гнездилов. После игры спортсмен зашел в раздевалку, там ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшим на стадион медикам оставалось лишь констатировать смерть хоккеиста.