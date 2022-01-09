«Лежал на помосте 20 минут». Подробности трагедии в Тольятти, где новосибирский боксер умер после боя

В минувшую пятницу, 7 января, в больнице города Тольятти умер новосибирский боксер Арест Саакян. Он участвовал в турнире «Короли нокаута», где получил удар в голову, а после операции впал в кому на 10 дней. После трагедии городские власти сообщили, что обратятся в прокуратуру, поскольку мероприятие не было согласовано с администрацией. НГС поговорил с родными и знакомыми боксера, а также с президентом Федерации бокса Тольятти.

«Оперировали два нейрохирурга»

Сестра Ареста Саакяна Светлана рассказывает, что бой брата транслировался в прямом эфире, однако она не смотрела, так как переживала за него.