Взрывая снег. Как новосибирцы на болидах из ржавой «классики» гоняют по замерзшему озеру

— Зимняя движуха, — улыбаясь, говорит один из пилотов, 25-летний Никита Назаров.

У него ВАЗ-2102 рыжего цвета. Занимается зимним дрифтом он уже три зимы и рассказывает о своем «болиде»:

— Моя «двойка» внешне почти не отличается от серийных образцов, но технически переделана передняя подвеска, чтобы увеличить «выворот», модернизирована задняя подвеска, установлен гидроручник, без него в дрифте никак. Двигатель доработан минимально, потому что на этом треке не нужна большая скорость и «стокового» мотора хватает для того, чтобы успешно выступать.