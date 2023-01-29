Взрывая снег. Как новосибирцы на болидах из ржавой «классики» гоняют по замерзшему озеру

В Сибири зима длится добрую половину года и гонщикам приходится подстраиваться под природу. На льду озера Грез в Кировском районе обустроена трасса, где новосибирцы могут попробовать себя в настоящем автоспорте — зимнем дрифте. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел самые яркие моменты необычных соревнований.
Соревнования проводятся более десяти лет, рассказывает организатор гонки Екатерина Мясникова. Этой зимой проходят 4 этапа младшей лиги «Изи Дрифт» и четыре этапа старшей — с более «заряженными» автомобилями — «Дрифт Зима».
Пилоты выступают на ВАЗовской «классике» — это лучший автомобиль для зимних заездов боком. Она легкая: в отличие от иномарок, из «Жигулей» можно выкинуть почти всё, чтобы максимально облегчить машину. В дрифте на льду именно вес автомобиля играет важную роль. Участники на иномарках приезжают, но дальше никуда не проходят. Конкуренцию ВАЗу на льду составить нельзя. В зимнем автоспорте, в нашей стране, 99% всех автомобилей — «Жигули».
— Зимняя движуха, — улыбаясь, говорит один из пилотов,
У него
— Моя «двойка» внешне почти не отличается от серийных образцов, но технически переделана передняя подвеска, чтобы увеличить «выворот», модернизирована задняя подвеска, установлен гидроручник, без него в дрифте никак. Двигатель доработан минимально, потому что на этом треке не нужна большая скорость и «стокового» мотора хватает для того, чтобы успешно выступать.
Тюнинг автомобиля для зимних гонок начинается от 150 тысяч рублей, включая цену самой машины, примерно
Летом дрифт очень дорог, а зимой можно подготовить машину с минимальными вложениями. Да и летом нагрузка на автомобиль куда выше, мощность должна быть больше. В зимнее время можно на стоковом двигателе без каких-либо доработок поехать. Плюс меньше поломок. Зима прощает больше ошибок — можно улетать в снег. Машине, а самое главное — пилоту, ничего не будет.
— Почему выступает только отечественная классика, — продолжает Никита, — все начали ориентироваться на красноярское «Красное кольцо», где много экспериментировали с разными автомобилями, в том числе иномарками, и выяснили, что ВАЗовская «классика» едет быстрее других марок. В частности, кузов «универсал» — «двойка», «четверка» быстрее седанов — парусность сильно влияет на управляемость. А уже ВАЗовские седаны модернизируют специальными панелями, чтобы увеличить площадь кузова, чтобы машина быстрее «стабилизировалась».
Скорости на озере Грез не такие высокие, как, например, на «Красноярском» кольце, но на узкой короткой трассе их хватает, чтобы почувствовать себя настоящим пилотом.
Защита пилота — очень важная часть соревнований. Несмотря на низкие скорости, опасность травм существует, поэтому важно максимально позаботиться о безопасности.
Границы трека очерчены специальными снежными брустверами.
Зимний дрифт — прекрасный отдых для тех, кто хочет «валить» боком без огромных вложений, да еще и на подготовленной трассе.
Часто новосибирские водители нарушают правила, ездя бокам по кольцам.