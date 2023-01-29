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Фоторепортаж

Взрывая снег. Как новосибирцы на болидах из ржавой «классики» гоняют по замерзшему озеру

Любители зимнего дрифта собрались на озере Грез, чтобы выяснить, кто лучше валит боком

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Каждую субботу на озере Грез у Совсибири проводят соревнования по зимнему дрифту

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В Сибири зима длится добрую половину года и гонщикам приходится подстраиваться под природу. На льду озера Грез в Кировском районе обустроена трасса, где новосибирцы могут попробовать себя в настоящем автоспорте — зимнем дрифте. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел самые яркие моменты необычных соревнований.

Сегодня на трассе собралось 29 участников, в основном — новосибирцы, но есть и пилот из Томска

Сегодня на трассе собралось 29 участников, в основном — новосибирцы, но есть и пилот из Томска

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Соревнования проводятся более десяти лет, рассказывает организатор гонки Екатерина Мясникова. Этой зимой проходят 4 этапа младшей лиги «Изи Дрифт» и четыре этапа старшей — с более «заряженными» автомобилями — «Дрифт Зима».

Пилоты выступают на ВАЗовской «классике» — это лучший автомобиль для зимних заездов боком. Она легкая: в отличие от иномарок, из «Жигулей» можно выкинуть почти всё, чтобы максимально облегчить машину. В дрифте на льду именно вес автомобиля играет важную роль. Участники на иномарках приезжают, но дальше никуда не проходят. Конкуренцию ВАЗу на льду составить нельзя. В зимнем автоспорте, в нашей стране, 99% всех автомобилей — «Жигули».

Заезды боком не требуют больших финансовых вложений: цена на автомобиль с доработками начинается со 150 тысяч рублей

Заезды боком не требуют больших финансовых вложений: цена на автомобиль с доработками начинается со 150 тысяч рублей

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— Зимняя движуха, — улыбаясь, говорит один из пилотов, 25-летний Никита Назаров.

У него ВАЗ-2102 рыжего цвета. Занимается зимним дрифтом он уже три зимы и рассказывает о своем «болиде»:

— Моя «двойка» внешне почти не отличается от серийных образцов, но технически переделана передняя подвеска, чтобы увеличить «выворот», модернизирована задняя подвеска, установлен гидроручник, без него в дрифте никак. Двигатель доработан минимально, потому что на этом треке не нужна большая скорость и «стокового» мотора хватает для того, чтобы успешно выступать.

Порой автомобили вылетают с трассы

Порой автомобили вылетают с трассы

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Тюнинг автомобиля для зимних гонок начинается от 150 тысяч рублей, включая цену самой машины, примерно 40 тысяч. Важная часть — купить хорошие шины. Как правило, их цена сопоставима с ценой самого «болида» до переделок.

Выправить помятый кузов можно и с помощью молотка

Выправить помятый кузов можно и с помощью молотка

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Летом дрифт очень дорог, а зимой можно подготовить машину с минимальными вложениями. Да и летом нагрузка на автомобиль куда выше, мощность должна быть больше. В зимнее время можно на стоковом двигателе без каких-либо доработок поехать. Плюс меньше поломок. Зима прощает больше ошибок — можно улетать в снег. Машине, а самое главное — пилоту, ничего не будет.

«Двойка» и «четверка» — самые распространенные автомобили на треке

«Двойка» и «четверка» — самые распространенные автомобили на треке

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— Почему выступает только отечественная классика, — продолжает Никита, — все начали ориентироваться на красноярское «Красное кольцо», где много экспериментировали с разными автомобилями, в том числе иномарками, и выяснили, что ВАЗовская «классика» едет быстрее других марок. В частности, кузов «универсал» — «двойка», «четверка» быстрее седанов — парусность сильно влияет на управляемость. А уже ВАЗовские седаны модернизируют специальными панелями, чтобы увеличить площадь кузова, чтобы машина быстрее «стабилизировалась».

Трасса на озере узкая

Трасса на озере узкая

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Скорости на озере Грез не такие высокие, как, например, на «Красноярском» кольце, но на узкой короткой трассе их хватает, чтобы почувствовать себя настоящим пилотом.

«Конфиг» трассы в этот раз включал в себя петлю

«Конфиг» трассы в этот раз включал в себя петлю

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Защита пилота — очень важная часть соревнований. Несмотря на низкие скорости, опасность травм существует, поэтому важно максимально позаботиться о безопасности.

Шлем на голове — обязательный атрибут участника

Шлем на голове — обязательный атрибут участника

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Границы трека очерчены специальными снежными брустверами.

Далеко вылететь с трассы не получится, а участников, не справившихся с управлением, сразу же выручает «техничка»

Далеко вылететь с трассы не получится, а участников, не справившихся с управлением, сразу же выручает «техничка»

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Гидравлический ручной тормоз обязателен в дрифте. С его помощью можно точно дозировать тормозное усилие на задние колеса, контролируя машину в заносе

Гидравлический ручной тормоз обязателен в дрифте. С его помощью можно точно дозировать тормозное усилие на задние колеса, контролируя машину в заносе

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Заехав в сугроб, участники буквально «взрывают» снег, и позади идущему тяжело что-то разглядеть в белой пелене

Заехав в сугроб, участники буквально «взрывают» снег, и позади идущему тяжело что-то разглядеть в белой пелене

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Зимний дрифт — прекрасный отдых для тех, кто хочет «валить» боком без огромных вложений, да еще и на подготовленной трассе.

Пилоты на своих болидах подходят к делу с любовью

Пилоты на своих болидах подходят к делу с любовью

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Часто новосибирские водители нарушают правила, ездя бокам по кольцам.

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