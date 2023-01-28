Хоккейная «Сибирь» проиграла «Адмиралу» в гостях: по ходу матча новосибирцы вели в счете

Сегодня, 28 января, в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях владивостокскому «Адмиралу» со счетом 4:5.
Второй подряд матч в «Фетисов Арене», домашней площадке «Адмирала», сибиряки начали сразу с трех подряд удалений за первые четыре минуты матча.
Чем сразу воспользовались хозяева, забросив в большинстве в ворота Дениса Костина. Через пару минут «Сибирь» сравняла счет, но хоккеисты «Адмирала» в долгу не остались, забив за шесть минут до конца периода шайбу.
Вторая двадцатиминутка для новосибирской команды прошла куда более удачно. Сначала отличился Вячеслав Основин, а затем и Тэйлор Бек, заработав этой шайбой пятидесятое очко за «Сибирь». Наша команда сыграла без нарушений, а хозяев дважды отправляли отдохнуть на скамейку штрафников. Счет по итогам второго периода стал 2:3 в пользу «Сибири».
Третий период начался с удаления защитника хозяев Либора Шулака, и в большинстве Александр Шаров укрепил преимущество «Сибири» — 2:4. А после удаления у гостей забросил уже «Адмирал». В последние пять минут периода сибиряки оказались плотно прижаты к своим воротам, за полторы минуты до конца хозяева сравняли счет — 4:4. Команды ушли в овертайм.
А в дополнительном периоде у «Адмирала» отличился Николай Чебыкин. «Сибирь» проиграла со счетом 4:5.
Новосибирцы останутся на Дальнем Востоке еще два матча. Новосибирцам предстоят две игры с хабаровским «Амуром».
В прошлом матче, 26 января, во Владивостоке «Сибирь» смогла одержать победу над «Адмиралом» только в серии послематчевых бросков.