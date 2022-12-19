Ликуй, Месси! Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мира по футболу

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале Чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре. Напряженный матч завершился только в серии пенальти. Основные 90 минут игры завершились вничью — на голы Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии дублем ответил нападающий Франции Килиан Мбаппе. В дополнительное время команды также обменялись голами — Месси оформил дубль, а Мбаппе — хет-трик. В серии пенальти же точнее оказались аргентинцы, реализовав все свои четыре попытки (французы — всего две). Мы вели текстовую онлайн-трансляцию игры.
На пути к финалу сборная Аргентины разобралась с Австралией (1/8 финала, 2:1), Нидерландами (четвертьфинал, 2:2 (4:3 по пенальти)) и Хорватией (полуфинал, 3:0). В плей-офф аргентинцы вышли с первого места группы C, обыграв Польшу и Мексику (оба матча завершились со счетом 2:0). Латиноамериканцы потерпели лишь одно поражение, сенсационно проиграв сборной Саудовской Аравии на старте чемпионата со счетом 1:2. Тогда сборная Аргентины прервала свою грандиозную беспроигрышную серию из 36 матчей.
Таким образом, аргентинская футбольная сборная завоевала свой третий кубок ЧМ в истории — первые два чемпионства были в 1978 и 1986 годах. Для капитана и лидера сборной Лионеля Месси этот кубок стал первым в карьере. Кстати, мы рассказывали о его