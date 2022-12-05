Месси или Роналду — кто круче? Вот видео, после которого вы легко определитесь, даже если совсем не любите футбол

С этим противостоянием знакомы даже те, кто совершенно далек от футбола. Криштиану Роналду и Лионель Месси — легенды португальского и аргентинского футбола, у обоих за плечами множество достижений и наград, голов, рекордов, скандалов, интриг и расследований. Неудивительно, что они были обречены на соперничество с момента первой встречи. Правда, у обоих игроков до сих пор нет главного — звания чемпиона мира. И чемпионат мира в Катаре, скорее всего, последняя возможность для этих парней закрыть гештальт.
Пока оба звездных игрока и их сборные справляются со своей задачей: Аргентина уже прошла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв в первом раунде плей-офф Австралию, а Португалия готовится к своему первому сопернику по играм на вылет — Швейцарии.
Полную историю соперничества этих парней мы рассказывали в отдельном материале, а здесь она собрана в коротком видеоролике.
Если вы следите за чемпионатом мира в Катаре, то держите под рукой расписание матчей плей-офф — пригодится. Также мы рассказывали о том, почему на мундиале в Катаре так много самых разных запретов, и вспоминали, как проходил чемпионат мира по футболу в России.