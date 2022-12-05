Месси или Роналду — кто круче? Вот видео, после которого вы легко определитесь, даже если совсем не любите футбол

С этим противостоянием знакомы даже те, кто совершенно далек от футбола. Криштиану Роналду и Лионель Месси — легенды португальского и аргентинского футбола, у обоих за плечами множество достижений и наград, голов, рекордов, скандалов, интриг и расследований. Неудивительно, что они были обречены на соперничество с момента первой встречи. Правда, у обоих игроков до сих пор нет главного — звания чемпиона мира. И чемпионат мира в Катаре, скорее всего, последняя возможность для этих парней закрыть гештальт.