Главный тренер ФК «Новосибирск» покинул клуб

До этого Павел Могилевский выступал игроком в командах «Ротор», «Томь», «Содовик», «Ростов», «Волга» НН, «Балтика», «Луч-Энергия» и «Факел».



Кто станет новым наставником «Новосибирска», в клубе не уточнили.

Прошедший сезон «Новосибирск» завершил на 6-м месте таблицы II дивизиона ФНЛ с 50 очками.



До Павла Могилевского пост главного тренера ФК «Новосибирск» занимал Сергей Кирсанов.