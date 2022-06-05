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Главный тренер ФК «Новосибирск» покинул клуб

Имя нового наставника пока не сообщили

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Павел Могилевский работал с ФК «Новосибирск» с 2021 года

Павел Могилевский работал с ФК «Новосибирск» с 2021 года

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Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Павел Могилевский покидает свой пост. Об этом сообщили в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

— Контракт с Павлом Викторовичем, который истекает в конце сезона, не будет продлен по взаимной договоренности сторон. Мы благодарим Павла Викторовича за сотрудничество и желаем удачи в тренерской карьере! — указано в посте.

Павел Могилевский родился в Волгограде. На пост главного тренера новосибирского клуба его назначили в июне 2021 года. До этого он работал в футбольном клубе «Кубань», который вывел в ФНЛ.

До этого Павел Могилевский выступал игроком в командах «Ротор», «Томь», «Содовик», «Ростов», «Волга» НН, «Балтика», «Луч-Энергия» и «Факел».

Кто станет новым наставником «Новосибирска», в клубе не уточнили.

Прошедший сезон «Новосибирск» завершил на 6-м месте таблицы II дивизиона ФНЛ с 50 очками.

До Павла Могилевского пост главного тренера ФК «Новосибирск» занимал Сергей Кирсанов.

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