Главный тренер ФК «Новосибирск» покинул клуб
Имя нового наставника пока не сообщили
Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Павел Могилевский покидает свой пост. Об этом сообщили в официальной группе клуба во «ВКонтакте».
— Контракт с Павлом Викторовичем, который истекает в конце сезона, не будет продлен по взаимной договоренности сторон. Мы благодарим Павла Викторовича за сотрудничество и желаем удачи в тренерской карьере! — указано в посте.
Павел Могилевский родился в Волгограде. На пост главного тренера новосибирского клуба его назначили в июне 2021 года. До этого он работал в футбольном клубе «Кубань», который вывел в ФНЛ.
До этого Павел Могилевский выступал игроком в командах «Ротор», «Томь», «Содовик», «Ростов», «Волга» НН, «Балтика», «Луч-Энергия» и «Факел».
Кто станет новым наставником «Новосибирска», в клубе не уточнили.
Прошедший сезон «Новосибирск» завершил на
До Павла Могилевского пост главного тренера ФК «Новосибирск» занимал Сергей Кирсанов.