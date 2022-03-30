«Спортсмены не думают о политике»: паралимпийцы рассказали о том, как на них повлияло отстранение от Игр

В начале марта Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить команду российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Объяснили это тем, что в противном случае в соревнованиях отказались бы принимать участие другие сборные — из-за спецоперации, которую проводят вооруженные силы России на территории Украины. О своей дисквалификации многие спортсмены узнали буквально перед стартом. В спецпроекте PEOPLETALK они рассказали о том, как на них повлияло отстранение и чего они ждут теперь.
— Обидно за наших детей, за следующее поколение спортсменов. Они, к сожалению, не видели других игр, им стало сложнее участвовать в международных соревнованиях, просто потому что они из России, — говорит чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира в 2015 году по лыжным гонкам и биатлону Акжана Абдикаримова. — Сейчас мы помогаем тренироваться команде молодых ребят, и они очень переживают из-за того, что происходит. Я мечтаю, чтобы всё стало, как прежде, и спорт вновь был открыт в равной степени каждому.
Другая биатлонистка, Наталья Кочерова, говорит, что ей всегда хотелось бороться с лучшими вне зависимости от их расы, места жительства и национальности.
— Спортсмены не думают о политике. Мы выясняем, кто лучше на трассе, и неважно, из какой страны приехал человек, — говорит она.
— Когда нам сообщили, что мы не сможем участвовать в Паралимпиаде, в тот момент наша команда разминалась и готовилась выходить на лед. Сказать, что мы расстроились, — ничего не сказать. Мы вернулись в отель, собрались вместе и обсудили происходящее. А наутро осознали: несмотря ни на что, нужно двигаться дальше, — вспоминает многократный участник и призер чемпионатов России и мира по керлингу на колясках Виталий Данилов.
Спортсмены были вынуждены вернуться из Пекина, так и не попробовав свои силы. В качестве альтернативы паралимпийцам провели специальные соревнования в Ханты-Мансийске. Помимо сборной России, в них приняли участие спортсмены из некоторых стран СНГ.