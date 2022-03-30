«Спортсмены не думают о политике»: паралимпийцы рассказали о том, как на них повлияло отстранение от Игр

— Обидно за наших детей, за следующее поколение спортсменов. Они, к сожалению, не видели других игр, им стало сложнее участвовать в международных соревнованиях, просто потому что они из России, — говорит чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира в 2015 году по лыжным гонкам и биатлону Акжана Абдикаримова. — Сейчас мы помогаем тренироваться команде молодых ребят, и они очень переживают из-за того, что происходит. Я мечтаю, чтобы всё стало, как прежде, и спорт вновь был открыт в равной степени каждому.

Другая биатлонистка, Наталья Кочерова, говорит, что ей всегда хотелось бороться с лучшими вне зависимости от их расы, места жительства и национальности.

— Спортсмены не думают о политике. Мы выясняем, кто лучше на трассе, и неважно, из какой страны приехал человек, — говорит она.

