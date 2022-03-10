Хоккейная «Сибирь» проиграла пятый матч серии с «Салаватом» и вылетела из плей-офф КХЛ

Новосибирская команда уступила в Уфе «Салавату Юлаеву» в пятом матче первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Счет в серии, которая играется до четырех побед, стал 4:1 в пользу уфимцев, которые вышли во второй раунд. «Сибирь» же вылетела из турнира и закончила на этом свой хоккейный сезон.



Увы, но плей-офф для новосибирской «Сибири» завершился достаточно быстро: «Салавату» хватило всего пяти матчей, чтобы обыграть подопечных Андрея Мартемьянова и выйти во второй раунд. Новосибирцы смогли одержать лишь одну победу в серии — это был первый домашний матч, который надолго запомнится всем зрителям, поскольку длился он вдвое дольше обычного и был завершен аж в третьем овертайме. Вторую домашнюю встречу хоккеисты «Сибири» провели неудачно, а нынешняя игра в Уфе стала последней.

