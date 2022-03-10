Хоккейная «Сибирь» проиграла пятый матч серии с «Салаватом» и вылетела из плей-офф КХЛ

Новосибирская команда уступила в Уфе «Салавату Юлаеву» в пятом матче первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Счет в серии, которая играется до четырех побед, стал 4:1 в пользу уфимцев, которые вышли во второй раунд. «Сибирь» же вылетела из турнира и закончила на этом свой хоккейный сезон.
Увы, но плей-офф для новосибирской «Сибири» завершился достаточно быстро: «Салавату» хватило всего пяти матчей, чтобы обыграть подопечных Андрея Мартемьянова и выйти во второй раунд. Новосибирцы смогли одержать лишь одну победу в серии — это был первый домашний матч, который надолго запомнится всем зрителям, поскольку длился он вдвое дольше обычного и был завершен аж в третьем овертайме. Вторую домашнюю встречу хоккеисты «Сибири» провели неудачно, а нынешняя игра в Уфе стала последней.
Первый период завершился с нулями на табло, но подарил массу волнений болельщикам «Сибири», поскольку наша команда получила много штрафных минут. Не обошлось и без «фирменного» удаления «Сибири» за нарушение численного состава, но, к счастью для гостей, это большинство «Салават» не реализовал. Но после перерыва уфимцы прибавили, и сначала Алексей Пустозеров пробил голкипера Антона Красоткина при помощи рикошета от конька Дениса Бодрова, а затем Глеб Кузьмин увеличил преимущество «Салавата», завершив розыгрыш два в один.
«Сибирь», будучи прижата к стенке, пыталась отыграться, но исправить ситуацию не смогла. На старте третьего периода был пропущен третий гол, затем Александр Шаров и Егор Аланов сократили отставание до минимума, но времени на полноценный камбэк уже не хватило. В итоге «Сибирь» уступила со счетом 2:3.
Таким образом, новосибирцы завершили свой хоккейный сезон, который начинался убийственно плохо: из первых 20 матчей регулярного чемпионата «Сибирь» выиграла только 6, и даже о попадании в плей-офф в сентябре-октябре было невозможно мечтать. Затем Мартемьянов и его коллектив смогли выправить ситуацию и выполнили задачу-минимум, но «пошуметь» в серии с более сильным соперником не получилось.
Следующий сезон в КХЛ будет особенным: команды вряд ли смогут иметь в составе легионеров, а из числа участников уже выбыли рижское «Динамо» и финский «Йокерит». Предсезонные турниры начнутся по традиции в середине августа, а новый регулярный чемпионат стартует в конце августа — начале сентября 2022 года.
Прошлый, четвертый матч «Сибирь» уступила «Салавату» со счетом 3:1. Как протекала четвертая игра — читайте в репортаже НГС.