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Александр Большунов взял золото Олимпиады на лыжном марафоне

А заодно поставил точку в противостоянии с Йоханнесом Клебо

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Вторым стал Иван Якимушкин

Вторым стал Иван Якимушкин

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Российский лыжник Александр Большунов пополнил копилку золотых медалей сборной ОКР, завоевал первое место в лыжном марафоне и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Дистанцию он преодолел за 1 час, 11 минут и 32,7 секунды.

Кстати, дистанцию марафона на Олимпиаде в Пекине сократили до 30 километров из-за непогоды. Также из-за низкой температуры и сильного ветра на час перенесли начало соревнований.

Второе место взял еще один представитель ОКР — Иван Якимушкин. Еще один российский лыжник, Артем Мальцев, немного не дотянул до медального результата и стал четвертым.

Причем еще до начала гонки считалось, что главным событием марафона станет противостояние Александра Большунова и Йоханнеса Клебо, но на 54-й минуте норвежец серьезно отстал от российского спортсмена и сошел с дистанции.

Для лыжников-мужчин эта гонка стала последней в турнире.

На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов стал лидером сборной ОКР по количеству завоеванных наград. Первую медаль пекинских Игр лыжник взял 6 февраля, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Это было первое золото в копилке россиян на этой Олимпиаде и первое олимпийское золото в спортивной карьере самого Большунова.

СЮЖЕТ

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11 февраля Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров, а 13 февраля вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым благодаря хитрой тактике стал олимпийским чемпионом в эстафете.

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