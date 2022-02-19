Александр Большунов взял золото Олимпиады на лыжном марафоне

11 февраля Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров, а 13 февраля вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым благодаря хитрой тактике стал олимпийским чемпионом в эстафете.