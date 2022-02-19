Александр Большунов взял золото Олимпиады на лыжном марафоне

Российский лыжник Александр Большунов пополнил копилку золотых медалей сборной ОКР, завоевал первое место в лыжном марафоне и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Дистанцию он преодолел за
Кстати, дистанцию марафона на Олимпиаде в Пекине сократили до 30 километров из-за непогоды. Также из-за низкой температуры и сильного ветра на час перенесли начало соревнований.
Второе место взял еще один представитель ОКР — Иван Якимушкин. Еще один российский лыжник, Артем Мальцев, немного не дотянул до медального результата и стал четвертым.
Причем еще до начала гонки считалось, что главным событием марафона станет противостояние Александра Большунова и Йоханнеса Клебо, но на
Для лыжников-мужчин эта гонка стала последней в турнире.
На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов стал лидером сборной ОКР по количеству завоеванных наград. Первую медаль пекинских Игр лыжник взял 6 февраля, преодолев дистанцию в 30 километров за
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11 февраля Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров, а 13 февраля вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым благодаря хитрой тактике стал олимпийским чемпионом в эстафете.