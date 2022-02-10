Допинговый скандал на Олимпиаде: как работает препарат, который приписывают Камиле Валиевой

По словам Михаила Дидура, триметазидин относится к группе запрещенных препаратов WADA — как во время соревнований, так и во внесоревновательный период. Он может повышать спортивную работоспособность, однако, по словам специалиста, в фигурном катании не может повлиять на результат соревнований.

— Триметазидин, как и мельдоний, относится к группе препаратов метаболического ряда. Они действуют по-разному, но эффект у них похожий — улучшение метаболизма, в том числе питания мышц и клеток мозга. В клинической медицине триметазидин используется в кардиологии. Что он может дать спортсмену? Это возможность повысить спортивную работоспособность, выносливость. Метаболические препараты — препараты длительного действия. С точки зрения спортивной медицины он может влиять у спортсмена на возможность «переварить» тренировочные нагрузки. Но, по сути, он не соревновательный. Его применение можно как-то объяснить в тех видах спорта, где на результат влияют секунды, метры и так далее. Или в игровых видах, где один может напряженно играть весь матч, а другой — только половину. Но применительно к фигурному катанию назвать его допингом нельзя — он никак не влияет на результат. В этом виде спорта идет техническо-эстетическая оценка, там нет измерения скорости или силы. Понятно, что для четверного прыжка тоже нужна сила, но на силу этот препарат как раз не влияет.

В то же время, как отмечает Михаил Дидур, в спорте действует презумпция виновности, при том что запрещенный препарат может попасть в организм спортсмена как и где угодно.