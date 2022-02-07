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Фигуристы взяли золото, прыгуны — серебро. Как прошел третий день Олимпиады для наших спортсменов

Дайджест олимпийских побед России

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Наши прыгуны взяли олимпийское серебро. Это первая медаль за 54 года!

Наши прыгуны взяли олимпийское серебро. Это первая медаль за 54 года!

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Третий день в олимпийском Пекине принес России золото в командном турнире по фигурному катанию и неожиданное серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Но не все российские спортсмены смогли проявить себя по полной — в биатлоне и конькобежном спорте мы заняли утешительные места и остались без медалей.

Наши фигуристы не только досрочно стали олимпийскими чемпионами, но и взяли золото в большом отрыве от сборной США — на 9 баллов. Это первое место!

Наша сборная по фигурному катанию сегодня в ударе!

Наша сборная по фигурному катанию сегодня в ударе!

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Команда фигуристов ОКР получила 74 балла, обогнав США — у них 65 баллов. На третьем месте поместилась сборная Японии с 63 баллами. После выступления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова российская сборная де-факто была признана олимпийскими чемпионами.

Танцевальная пара набрала 128,17 балла. Они заняли второе место

Танцевальная пара набрала 128,17 балла. Они заняли второе место

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Первое место в произвольном танце заняла пара из США с 128,17 балла, третье место досталось Канаде — у них 124,39 балла.

За пару Анастасии Мишиной и Александра Галлямова вся страна сегодня держала кулачки, ведь спортсмены не только шли к грандиозному успеху, но упали на лед прямо во время выступления. Александр Галлямов оступился и уронил свою партнершу, позже в интервью он объяснил это недосыпом и общей усталостью от тренировок.

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов смогли занять первое место

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов смогли занять первое место

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Спортивная пара набрала 145,20 балла, опередив японцев — 139,60 балла и китайскую команду — 131,75.

После на лед вышла фаворитка этих Олимпийских игр — Камила Валиева. Начала выступление она как олимпийская чемпионка, а закончила как легенда — Валиева стала первой в истории фигуристкой, которая сделала четверной прыжок на Олимпиаде.

— Я очень довольна, что смогла сегодня сделать два четверных прыжка и тройной аксель. К сожалению, не получился второй тулуп, значит нужно еще больше работать, — говорит Камила Валиева. — Странное ощущение — катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо мне уже столько говорят. Это приятно и в то же время создает определенное давление, с которым мне приходится справляться. Пока вроде получается.

Юная спортсменка набрала 178,92 балла и заняла первое место, обогнав японку Каори Сакамото — у нее 148,66 и канадскую фигуристку Маделин Скизу — 132,04.

В конце третьего дня удивляли наши прыгуны с трамплина — они впервые за всю российскую историю взяли олимпийское серебро в прыжках с трамплина в миксте. Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махиня, Ирина Аввакумова смогли по-настоящему изменить историю этого вида спорта, набрав 890,3 балла. Первой пришла Словения — у них 1001,5 балла.

Медалей в прыжках с трамплина Россия не брала никогда

Медалей в прыжках с трамплина Россия не брала никогда

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Хоккейный матч против Канады задержали на час — всему виной ПЦР-тесты, которые канадские соперницы потребовали от наших спортсменок. Но и после теста игра получилась неважной и закончилась счетом 1:6 в пользу Канады. Российским хоккеисткам пришлось играть в респираторах, в которых трудно дышать. После матча у двоих игроков российской сборной обнаружили ковид.

Российская биатлонистка Кристина Резцова в индивидуальной гонке пришла 9-й (1.13,1 балла), а Светлана Миронова — лишь 23-й. Первое место досталось Дениз Херманн — она выиграла гонку со счетом 44.12,7.

Сборная России по конькобежному спорту в дистанции 1500 метров осталась без медалей. Елизавета Голубева заняла 7-е место и заработала 2,02 балла. Золото взяла легендарная конькобежка из Нидерландов Ирен Вюст, установив новый олимпийский рекорд — 1:53,28.

В шорт-треке нам сегодня также не повезло — наша спортсменка Елена Серегина не выиграла в первом полуфинале, но смогла занять 6-е место в финале B.

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

На 7 февраля общий счет у российской сборной такой: две золотые медали, два серебра и две бронзы. Россия идет на втором месте в медальном зачете Олимпиады-2022. Нидерланды заняли третью строчку медального рейтинга. Первое место по-прежнему у сборной Швеции — они лидируют с тремя золотыми медалями.

Олимпиада продолжается! Смотрите расписание игр в нашем олимпийском календаре.

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