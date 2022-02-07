Фигуристы взяли золото, прыгуны — серебро. Как прошел третий день Олимпиады для наших спортсменов

Третий день в олимпийском Пекине принес России золото в командном турнире по фигурному катанию и неожиданное серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Но не все российские спортсмены смогли проявить себя по полной — в биатлоне и конькобежном спорте мы заняли утешительные места и остались без медалей.

Наши фигуристы не только досрочно стали олимпийскими чемпионами, но и взяли золото в большом отрыве от сборной США — на 9 баллов. Это первое место!