Боксер из Новосибирска Михаил Алоян завершает профессиональную карьеру

Боксер из Новосибирска, бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион мира 2011-го и 2013 годов Михаил Алоян завершает профессиональную карьеру. Об этом РИА Новости рассказал его личный тренер Эдуард Кравцов.

— Михаил Алоян в ближайшее время завершает профессиональную карьеру. Мы приняли решение, что для этого пришло время, ведь в этом году ему исполнится уже 34 года. Прощальный бой Миши на профессиональном ринге мы планируем провести 20 февраля в Москве. Это будет поединок за титул чемпиона WBA Gold, — сообщил тренер спортсмена.