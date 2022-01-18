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Боксер из Новосибирска Михаил Алоян завершает профессиональную карьеру

Он проведет последний бой 20 февраля

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Сейчай Михаилу Алояну 34 года

Сейчай Михаилу Алояну 34 года

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Боксер из Новосибирска, бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион мира 2011-го и 2013 годов Михаил Алоян завершает профессиональную карьеру. Об этом РИА Новости рассказал его личный тренер Эдуард Кравцов.

— Михаил Алоян в ближайшее время завершает профессиональную карьеру. Мы приняли решение, что для этого пришло время, ведь в этом году ему исполнится уже 34 года. Прощальный бой Миши на профессиональном ринге мы планируем провести 20 февраля в Москве. Это будет поединок за титул чемпиона WBA Gold, — сообщил тренер спортсмена.

Он также уточнил, что соперник Михаила Алояна пока не определен, но в ближайшее время планируется подписать контракт на бой.

На прошедшей в прошлом году Олимпиаде в Токио саблистка из Новосибирска София Позднякова завоевала сразу две золотые медали.

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Михаил Алоянбоксерспортсмен
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