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ХК «Сибирь» уступил «Спартаку» в овертайме — 7 кадров напряженной игры

Игра окончилась со счетом 1:2

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Игра прошла в ЛДС «Сибирь»

Игра прошла в ЛДС «Сибирь»

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В среду, 5 января, в ЛДС «Сибирь» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеисты «Сибири» принимали на своем льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Ни одна из команд не сумела забросить шайбу в первом периоде

Ни одна из команд не сумела забросить шайбу в первом периоде

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Первую шайбу забили лишь в конце второго периода

Первую шайбу забили лишь в конце второго периода

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Первую шайбу забросили лишь под конец второго периода — на 39-й минуте. Ее автором стал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Сибирякам так и не удалось сравнять счет.

В третьем периоде команды сравняли счет

В третьем периоде команды сравняли счет

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За игру «Спартак» заработал 7 удалений

За игру «Спартак» заработал 7 удалений

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В третьем периоде нападающий ХК «Сибирь» Денис Голубев забил ответную шайбу на 56-й минуте. Счет сравнялся — 1:1. Так как основное время игры завершилось ничьей, судьбу матча предстояло решить в овертайме.

ХК «Сибирь» заработал 6 удалений

ХК «Сибирь» заработал 6 удалений

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В овертайме «Спартак» попал шайбами в ворота хозяев трижды, а «Сибирь» — лишь два раза. Поэтому игра окончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

В овертайме «Спартак» забил больше шайб и выиграл в матче

В овертайме «Спартак» забил больше шайб и выиграл в матче

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В понедельник, 3 января, новосибирские хоккеисты принимали на своем льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6.

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