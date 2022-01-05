ХК «Сибирь» уступил «Спартаку» в овертайме — 7 кадров напряженной игры

В среду, 5 января, в ЛДС «Сибирь» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеисты «Сибири» принимали на своем льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.
Первую шайбу забросили лишь под конец второго периода — на 39-й минуте. Ее автором стал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Сибирякам так и не удалось сравнять счет.
В третьем периоде нападающий ХК «Сибирь» Денис Голубев забил ответную шайбу на 56-й минуте. Счет сравнялся — 1:1. Так как основное время игры завершилось ничьей, судьбу матча предстояло решить в овертайме.
В овертайме «Спартак» попал шайбами в ворота хозяев трижды, а «Сибирь» — лишь два раза. Поэтому игра окончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
В понедельник, 3 января, новосибирские хоккеисты принимали на своем льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6.