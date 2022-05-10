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Снимок сверхновой далекой звезды сделали новосибирские астрономы-студенты

О ее существовании стало известно в середине апреля, благодаря астроному-любителю из Японии

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Руководитель группы студентов — астроном Евгений Тихонов

Руководитель группы студентов — астроном Евгений Тихонов

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Студенты объединения «Практическая астрономия» из Большого новосибирского планетария сфотографировали галактики М60 и NGC 4647, находящиеся в созвездии Дева. В одном из этих снимков запечатлена и сверхновая звезда, сообщается в группе планетария во «ВКонтакте».


— Исследования этого объекта начались 16 апреля 2022 года, когда в спиральной галактике NGC 4647 японский любитель астрономии Коичи Итагаки обнаружил сверхновую 2022hrs. Информацию о появлении сверхновой ребята получили благодаря новости из группы AstroAlert, — сообщается в посте.

Подобные наблюдения позволяют получить дополнительную информацию астрономам, изучающим вспышки сверхновых звезд.

Ранее новосибирский астроном снял цикл жизни огромного солнечного протуберанца в высоком разрешении на видео. Алексей Поляков считает себя астрономом-любителем, но его работа впечатлила коллег-профессионалов.

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