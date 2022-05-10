Снимок сверхновой далекой звезды сделали новосибирские астрономы-студенты
О ее существовании стало известно в середине апреля, благодаря астроному-любителю из Японии
Студенты объединения «Практическая астрономия» из Большого новосибирского планетария сфотографировали галактики М60 и
— Исследования этого объекта начались 16 апреля 2022 года, когда в спиральной галактике
Подобные наблюдения позволяют получить дополнительную информацию астрономам, изучающим вспышки сверхновых звезд.
Ранее новосибирский астроном снял цикл жизни огромного солнечного протуберанца в высоком разрешении на видео. Алексей Поляков считает себя астрономом-любителем, но его работа впечатлила коллег-профессионалов.