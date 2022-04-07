Новосибирский астроном снял цикл жизни огромного солнечного протуберанца в высоком разрешении (видео)

Протуберанец — большая структура плазмы и магнитного поля, простирающаяся наружу от поверхности Солнца, часто в форме петли. Протуберанцы прикреплены к поверхности Солнца в фотосфере и простираются наружу в солнечную корону. Они формируются в течение примерно одного дня и могут сохраняться в короне в течение нескольких недель или месяцев, уходя в космос на сотни тысяч километров.

