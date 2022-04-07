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Новосибирский астроном снял цикл жизни огромного солнечного протуберанца в высоком разрешении (видео)

Алексей Поляков считает себя астроном-любителем, но его работа впечатлила коллег-профессионалов

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Труды астронома оценил необычный случайный прохожий

Труды астронома оценил необычный случайный прохожий

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Астроном из Новосибирска Алексей Поляков снял на видео цикл жизни большого солнечного протуберанца. Своей работой он поделился с редакцией НГС.

Протуберанец — большая структура плазмы и магнитного поля, простирающаяся наружу от поверхности Солнца, часто в форме петли. Протуберанцы прикреплены к поверхности Солнца в фотосфере и простираются наружу в солнечную корону. Они формируются в течение примерно одного дня и могут сохраняться в короне в течение нескольких недель или месяцев, уходя в космос на сотни тысяч километров.

Во время работы видео (Алексей Поляков сидел с ноутбуком во дворе) к астроному подошел подпитый мужчина и попросил мелочи. Тот отсыпал.

— В тот момент подошедший заглянул в монитор и говорит: «Я знаю, что это! Это протуберанец: плазма в магнитном поле». Я подтвердил. Не знаю, откуда у мужчины такие познания, но он меня очень удивил, — сказал НГС Поляков.

По словам астронома, полученное им видео — большая редкость. Его можно получить лишь на паре десятков телескопов во всем мире. Полякова уже похвалили коллеги-профессионалы.

Ранее Поляков публиковал красочные снимки вспышек на солнце. И сфотографировал огромное бриллиантовое кольцо в небе.

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