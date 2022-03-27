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Новосибирец сфотографировал огромное бриллиантовое кольцо в небе

Туманность «Бриллиантовое кольцо» отличается правильной симметричной формой

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Туманность «Бриллиантовое кольцо» является одним из сокровищ звездного неба

Туманность «Бриллиантовое кольцо» является одним из сокровищ звездного неба

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял одну из самых эффектных туманностей — Abell33 Diamond ring, она же «Бриллиантовое кольцо». Фотограф рассказал НГС, сколько занял процесс.

— Сейчас, когда темнеет, туманность уже проходит точку юга, и снимать ее сложнее. В идеале нужно было это сделать в январе-феврале, но карты не складывались. Но всё же решил снять и подарить любимой кольцо с бриллиантом (смеется. — Прим. ред.). У меня вчера всего было часа 2,5 на весь процесс. Вообще чем дольше снимаешь, тем меньше шумов на изображении и больше полезного сигнала. Я немного удивился, когда смотрел фото зарубежных коллег — для получения картинки они снимают по 25-30 часов. В итоге у меня сложилось впечатление, что это очень сложная задача. Но когда вчера я навел камеру, сделал пробный кадр, то поймал туманность уже за 30 секунд. В итоге я поставил трехминутную выдержку, сделал 35 кадров по три минуты, сложил их — и получился этот снимок, — говорит Алексей Поляков.

Для съемок небесных объектов астрофотограф использует телескоп системы «Ньютон»

Для съемок небесных объектов астрофотограф использует телескоп системы «Ньютон»

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Туманность Abell 33 (PNG 238.0+34.8, PK 238+34.1) находится на расстоянии около 2,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Гидры. Образовалась, когда одна из стареющих звезд сбросила в окружающий космос свои внешние слои. Яркая звезда как бы «прилипла» к краю туманности, это делает ее похожим на кольцо со сверкающим бриллиантом. Туманность имеет форму практически правильного шара.

Также посмотрите, как выглядит туманность, удаленная от Земли на 5 тысяч световых лет. Снимки сделал также Алексей Поляков.

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Алексей Поляковновосибирский фотографтуманность
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