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Религия Православный календарь: какие праздники отметят верующие в августе

Православный календарь: какие праздники отметят верующие в августе

В этом месяце православных ждет очередной пост и сразу три Спаса

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В августе православные отметят сразу несколько главных праздников

На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. В августе православные отметят сразу несколько главных праздников: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Около двух недель продлится и Успенский пост. Главные события 72.RU собрали в одном православном календаре на август 2024 года.

С 14 августа начинается Успенский пост, который продлится 13 дней. По строгости он уступает лишь Великому. На протяжении двух недель верующие отказываются от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Исключение составляет только один день, 6 августа. Тогда отмечают Преображение Господня и православным разрешается есть рыбу.

Кроме того, в августе традиционно отмечается сразу три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). Спасами праздничные дни называются потому, что посвящены они Спасителю — Иисусу Христу.

В конце июля отмечается День крещения Руси — один из самых главных праздников в православном календаре. Широко праздновать эту дату стали относительно недавно, хотя само крещение началось еще в 988 году. Религию приняли не все и не сразу. У крещения Руси вообще довольно интересная история. Рассказываем о ней, а также о традициях праздника, как правильно его отмечать и о приметах, которые существуют в этот день.

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Календарь Православный праздник Пост Яблочный Спас Медовый Спас Ореховый Спас
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