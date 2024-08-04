Православный календарь: какие праздники отметят верующие в августе

В августе православные отметят сразу несколько главных праздников Источник: Ирина Шарова / 72.RU











На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. В августе православные отметят сразу несколько главных праздников: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Около двух недель продлится и Успенский пост. Главные события 72.RU собрали в одном православном календаре на август 2024 года.

Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











С 14 августа начинается Успенский пост, который продлится 13 дней. По строгости он уступает лишь Великому. На протяжении двух недель верующие отказываются от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Исключение составляет только один день, 6 августа. Тогда отмечают Преображение Господня и православным разрешается есть рыбу.



Кроме того, в августе традиционно отмечается сразу три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). Спасами праздничные дни называются потому, что посвящены они Спасителю — Иисусу Христу.

Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU









