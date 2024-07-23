«Дыхание» отца Олега: как священник из провинции собрал десятки тысяч подписчиков и добился признания Вячеслава Бутусова

Отец Олег катается между храмами на электровелосипеде Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Он ведет телеграм-канал «Батюшка на проводе», а его кавер на песню «Дыхание» группы Nautilus Pompilius перепостил сам Вячеслав Бутусов. Ролик снят прямо на крыше саратовской консерватории, участвуют еще два вокалиста, а аккомпанирует небольшой оркестр — скрипки и виолончели. А еще его с коллегами приглашал Андрей Малахов на свою передачу «Песни от всей души» на «России-1».



Иерей Олег Жиляков — благочинный Балтайского округа Саратовской епархии и настоятель трех храмов — один из тех православных блогеров, кто разговаривает о важном простыми словами и не боится шуток в стенах храма, строить и ремонтировать который ему помогают подписчики. Его главная идея — привлечь больше людей к Богу. Чтобы познакомиться с ним, наши саратовские коллеги из 164.RU отправились в Балтай.



«К чудесам отношусь скептически»

Молодой настоятель подкатил к храму Покрова Пресвятой Богородицы на электровелосипеде, провел небольшую экскурсию по церкви, проводил в свой рабочий кабинет и поделился мандаринами. Был скромен и не ожидал внимания прессы. Уже с утра он совершил несколько обрядов крещения. Храмы, где он служит, разбросаны по округе, а его дом находится в пяти километрах от Покровского храма.



Балтайский храм Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— Какой у вас современный кабинет, — удивились мы, впервые оказавшись в недрах церкви, где, казалось бы, всё должно утопать в золоте и роскоши.



— Всё куплено на маркетплейсе, — рассмеялся отец Олег.



Современному батюшке 27 лет, он родился и вырос в Балтае. С детства заинтересовался служением в церкви и много времени проводил в храме:



Священник видит знаки в событиях своей жизни Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— У нас начала только зарождаться воскресная школа, я пришел, остался пономарить, в дальнейшем стоял на колоколах, пел в церковном хоре.



Эта дорога и привела его в духовную семинарию. Сейчас отец Олег смотрит на мир с особым трепетом и во многих жизненных событиях видит знаки.



Источник: Батюшка Олег / YouTube.com

— Кстати говоря, у меня удивительная история с поступлением. Лет в 17 я увлекся музыкой, гитарой, в моей среде были рокеры, и я что-то передумал поступать в семинарию, но никому об этом не говорил. Даже целый месяц, наверное, на службе не был. А потом прихожу, ко мне одна женщина подходит и говорит: «Представляешь, приходил какой-то неизвестный, задавал наводящие вопросы про тебя». А это странно: у нас село в 4000 человек, все друг друга в лицо знают, а его нет. И с чего вообще про меня, обычного мальчишку, что-то спрашивать. А он говорит: «Я знаю, что он не хочет поступать в семинарию, колеблется. Пусть не колеблется и поступает». Кто это был, вообще непонятно. Я, конечно, к чудесам скептически отношусь, но на тот момент это произвело сильное впечатление. В общем, я поступил в семинарию и выучился, конечно.



«Любовь — это жертва»

Священник говорит, что учеба в семинарии похожа на военное училище, только немного «утонченнее» в плане дисциплины, потому что есть духовные аспекты.



Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— Это, кстати говоря, хороший опыт. Я даже не говорю про священнослужителей, просто для любого человека это хороший опыт. Это закаливает. Но закаливает прежде всего не умение принимать приказы, а именно волю твою. Я как-то слушал подкаст одного известного нарколога про то, как бороться с зависимостями. Речь шла о том, что если мы себя насильно от чего ограничиваем, то это ненадолго. Это как плотина из гипсокартона, которую рано или поздно прорвет. А если делаешь сознательный выбор, то это по-настоящему твой верный путь, который делает тебя лучше. Ты посвящаешь жизнь тому, что нравится, не вспоминая о том, что в чем-то себя ограничиваешь.



Когда отец Олег учился в семинарии, он уже пел в хоре, учился дирижерскому искусству. Вообще, музыка красной нитью проходит через всё его служение. После окончания обучения он получил место в храме Спиридона Тримифунтского в новом микрорайоне Солнечный-2 Саратова. Был дирижером хора — регентом. Там же в хоре познакомился с преподавателем консерватории Алексеем Кремаренко, с которым впоследствии и записал кавер на «Дыхание».



Поначалу отец Олег не обрадовался необходимости возвращаться в Балтай Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Он рассказывает, что песни, которые он с другими музыкантами перепевает, несут именно христианские ценности. Известная композиция «Я люблю тебя, это здорово» Николая Носкова — тоже. Ее священник спел и записал с Алексеем Кремаренко и солистом мужского хора Саратовской митрополии Дмитрием Ковдей. Ее можно найти на канале Алексея Кремаренко.



Источник: Aleksey Kremarenko / YouTube.com

— Любовь — это в принципе жертва. Я задумывался, насколько «Дыхание» соотносится с христианством, — говорит настоятель. — Но здесь снова говорится о жертве. Дыхание — одна из фундаментальных основ нашей жизни. Слова «у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание» — готовность делиться друг с другом самым важным. Конечно, если песня будет с посылом любви, то мы ее исполним, и неважно, чьего она исполнителя. Но к популярности мы не стремимся. На нашу деятельность обратил внимание Андрей Малахов, пригласил спеть песню Носкова. Малахов вообще очень приятный человек, «без понтов». Прихожане наши вообще обалдели, когда меня увидели. Многие смотрят эту передачу, а я до этого ни разу не смотрел.



Запись ролика «Дыхание» священник обсуждал с автором песни, лидером «Наутилуса» Вячеславом Бутусовым в соцсетях, после выхода видео Бутусов опубликовал его на своей странице.

«Каждый подписчик — живой человек»

После окончания семинарии священник был помощником проректора учебного заведения по воспитательной работе. Потом его отправили в микрорайон Иволгино — строить храм с нуля.



— Приехали, а там — пустое поле, — вспоминает батюшка и показывает фотографии в телефоне. — Поначалу просто люди собирались, разбирали Евангелие, мы даже просто на остановке встречались, места не было. Много людей приходило, до 300 человек.



В Иволгино священник стал активно вести блог. Сейчас на его телеграм-канал подписаны 7 тысяч человек, на YouTube — 80,6 тысячи пользователей.



За каждым аккаунтом скрывается живой человек Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— На самом деле я не считаю себя блогером. Просто так складывается жизнь. Я рассказываю, что у нас происходит, во что мы вкладываемся, что нравится. Вот те же шортсы (shorts, короткие видеоролики. — Прим. ред.), которые мы выкладываем с Алексеем Андреевичем Кремаренко. Он генератор идей. Прежде чем что-то делать, мы думаем не о том, что зайдет публике и станет популярным, а о том, что будет действительно полезно. Это как барсучий жир. Звучит некрасиво, но он же полезный, — приводит неожиданное сравнение отец Олег и мы смеемся. Он признается, что однажды его даже репостил известный православный блогер отец Павел Островский.



— Почему сейчас священники идут в интернет?



— Потому что люди в основном сидят в интернете. Мало кто ходит в церковь. Я смотрю, сколько я могу донести до тех, кто приходит в храм, — это, допустим, 2 тысячи человек. И сколько до своих подписчиков. Это совершенно другая аудитория, и количество разное. А ведь каждый подписчик за телефоном — тоже живой человек и личность, и мы должны опираться на него.



Божьи промыслы

Переезд в Балтай, по мнению иерея, тоже связан с божьим промыслом больше, чем с волей человека. Отец Олег переживал за судьбу своего отца, у которого был сложный период в жизни, преклонялся перед чудотворными мощами святителя Тихона в Донском монастыре в Москве, просил помочь с его трудоустройством.



— Получилось так, что я приехал и прошу: «Помоги разрешить вопрос с отцом», а то он немного замкнулся в себе. И не успеваю доехать до вокзала, как мне звонят из епархии и говорят: «Переезжаешь в Балтай». Я, конечно, сначала расстроился, вроде как из города в деревню. А потом понял, что должен потрудиться на благо своего села. Здесь было много работы, и, получается, за год мы отремонтировали храм, построили пекарню, первым делом сделали детскую площадку, беседку во дворе. Отец во всём помогает.



На ремонт храма собирали всем миром. В этом пригодилась и открытость батюшки в интернете. На благоустройство ушло порядка 5 миллионов, и это не предел — работы продолжаются, нужно делать забор, крышу. Активно помогает епархия, жители района, подписчики. Отцу Олегу выделили служебное жилье, которое он сейчас тоже приводит в порядок. Первое время жил у родственников.



Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— Храм всегда существует на пожертвование. Люди порой ставят в укор — вот церковь и так не платит налоги. Но это миф, налоги все платят. И мы не можем существовать без участия людей, по-другому никак.



Отец Олег рассказал, что уже 4 года как женат, а с матушкой познакомился еще во время учебы в семинарии. Она тоже помогает в развитии храма. На выходных часто ездит в Саратов, поэтому мы ее не застали.



— А это обязательно так принято, чтобы у батюшек были большие семьи?



— Как это может быть принято? — хмурит брови настоятель. — Все люди разные и сами за себя решают в зависимости от того, что они хотят. Так что это скорее стереотип. Лично я считаю, что много детей — это хорошо, и чем больше детей, тем лучше. Любой человек — это жизнь новая. И ответственность, конечно.



Родной брат священника погиб в СВО Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Вообще, жизнь семьи священника, несмотря на его молодость, связана с утратами. Уходя, мы обратили внимание на военную фуражку, которая лежала, как реликвия, на ящике, подобном сейфу. Она выбивалась из общего убранства, и, спросив о ней, мы узнали, что она принадлежит брату батюшки, погибшему в СВО. Ему было всего лишь 22 года.



«Батюшка, покрестите меня»

Просто так уехать из намоленного места нам не дали, пригласили к трапезе на свежем воздухе. В той самой новой построенной беседке на территории храма. Накрыть на стол отцу Олегу помогла местная жительница Наталья, которая, как выяснилось, его бывшая школьная учительница. Она пригласила: «Приезжайте в любое время, отдохнете, сходим в лес!» Вокруг слышались детские голоса, время будто остановилось. Пока неспешно беседовали на отвлеченные темы, к отцу Олегу то и дело подбегала местная ребятня.



Отец Олег лихо справляется с церковным хозяйством Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— Батюшка, а покрестите меня? — обратился вдруг пацан лет девяти. Настоятель в приветствие приобнял его, как родного.



— А можно так, что крестный отец есть, а крестной матери не будет? — продолжил мальчуган.



— Можно-можно, — ответил батюшка. Сказал сообщить об этом маме и прийти в любое время. Отец мальчика тоже крещен в Покровском храме. И тоже ушел на СВО.



— Передай, что я молюсь за него, — сказал отец Олег и сам предложил парню с друзьями покататься на своем электровелике. Те с радостью убежали.

