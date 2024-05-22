«"Камасутра" — халяль»: как дагестанцы пролетели полстраны, чтобы заставить блогера извиниться на камеру за секспросвет

Слева направо: первая жертва дагестанской травли Хава Шайдуллина, вторая жертва травли Рустам Сарачев, дагестанец, который прилетел выбивать извинения из блогера Источник: Лина Саитова / 116.RU











Снова Татарстан, снова Дагестан, снова угрозы и травля из-за сексуального просвета. На этот раз дагестанские мужчины прилетели в Казань, чтобы заставить на камеру извиниться местного блогера-мусульманина, который занимался вопросами полового воспитания.

Редакция 116.RU рассказывает, кто такой блогер Рустам Сарачев, о чём он вещает и чем разозлил «львов», как сами себя называют мужчины из Дагестана.

Источник: Городские порталы

«"Камасутра" — халяль»

Рустам Сарачев — блогер из Татарстана, жил в Альметьевске, потом переехал в Казань. 1 июня ему исполнится ровно 35 лет. О своей семье и личных отношениях он не распространяется, обручального кольца на пальце нет. На прямой вопрос о наличии супруги (и их количестве) — не отвечает. Рустам ведет небольшой, но откровенный блог на без малого 30 тысяч человек.

В запрещенной соцсети Сарачев занимается сексуальным просвещением мусульман. Он рассказывает, что в сексе, так сказать, харам, а что — халяль. Причем говорит блогер, подбирая довольно откровенные формулировки. Например, Рустам рассказывает подписчикам, что минет и куннилингус — допустимы между супругами-мусульманами. Одно из его видео на тему орального секса набрало 6,5 миллиона просмотров в запрещенной соцсети.

Источник: Рустам Сарачев / Instagram*

Кроме того, общаясь с подписчиками, Рустам объясняет свою позицию. Мол, плохо быть невежественным, не зная о том, как верно вести интимную жизнь. А задавать вопросы, которые кажутся стыдными, — нормально. Допустим, какие позы в сексе могут использовать религиозные пары. Ответ блогера: любые. Из запретов: половая жизнь во время месячных и анальный секс. Остальное, как утверждает Рустам, халяль.

Источник: Рустам Сарачев / Instagram*

С одной стороны, Рустам выступает за то, что у женщин и мужчин равные права в отношениях. А в постели у жены даже больше преимуществ, чем у мужа. Но с другой стороны, блогер настаивает: если мужчина хочет, например, взять вторую жену (что допустимо, говорит Рустам), то он может это сделать без чьего-либо разрешения. Ну а смыслом самого брака (никаха) Сарачев в первую очередь называет секс. А уже потом создание семьи и рождение детей.

О чём еще рассказывает Рустам? Что женщине необходимы предварительные ласки, что «вся "Камасутра" — халяль» и что женщина может предъявить мужу претензии, если тот ее не в полной мере удовлетворяет. Всё это блогер говорит со ссылкой на Коран и пророков.

Источник: Рустам Сарачев / Instagram*

Собственно, сексуально просвещать блогер планировал жителей Дагестана. В республику Рустам хотел поехать с лекцией о половом воспитании. Но дагестанцы сами вышли на него и дали понять, что лучше этого не делать. Сарачев в свою очередь на это отреагировал в соцсетях.

«Ну живите в своих традициях, где всё нельзя, всё харам»

Через соцсети Рустам обратился к тем, кто выступил против лекции о половом воспитании в Дагестане. Сказал, что в республике ничего не знают про половое воспитание, поэтому у них и не клеятся отношения в парах. И призвал «позвонить» ему, если мужчины всё же передумают.

— Там сказали, что у них не принято. Наверно, поэтому у вас разводы 95%. Ну живите в своих традициях, где всё нельзя, всё харам, всё астагфирулла (переводится как «да простит Аллах!». — Прим. ред.), а мы будем жить рэхэтлэнеп («с удовольствием». — Прим. ред.), занимаясь любовью со своими супругами. А вы живите в разводе. Если что, звоните, я приеду, — высказался Рустам.



Источник: Голос Дагестана / новости Дагестана / T.me

Позже Рустам записал еще одно видеообращение к кавказским мужчинам. Он высказал в их адрес разочарование и обвинил именно дагестанцев в разводах.

— 95% разводов, из них либо абьюзеры, или даюсы, которые не работают, сидят дома, живут на пособия или на зарплату жены. Им нельзя выходить на улицу, сами не работают, с братьями сидят тусуются. Либо тираны. Разводов полно в Дагестане, говорит. Там женщины голодные. Кто хочет жениться — поезжайте туда, — добавил Рустам.



Источник: Голос Дагестана / новости Дагестана / T.me

«Я раскаиваюсь, извиняюсь»

Собственно, после серии видео в аккаунте Рустама в запрещенной соцсети стали появляться оскорбительные комментарии и угрозы. Блогеру даже пришлось закрыть возможность комментирования своих постов.

Неизвестные пользователи Сети советовали ему не лезть в Дагестан и угрожали, что за сказанное ему придется ответить.

— Лучше не приезжай в Дагестан, петушила, уехать не сможешь, — пишет, например, один из анонимов.

Источник: Рустам Сарачев / Instagram*











Источник: Рустам Сарачев / Instagram*











Ну а дагестанцев тем временем было уже не остановить. Видео Рустама разлетелись по республиканским пабликам с подписью «Обиделся, что не пустили». Чуть позже в тех же дагестанских пабликах сначала появилось первое извинение Сарачева. В кадре он один. Приветствует братьев и сестер из Дагестана и приносит извинения, говоря, что ему «указали на ошибки», которые он признал.

— Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чём я раскаиваюсь, извиняюсь. Также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах, прошу ради Аллаха прощения, — говорит Рустам в видео, не уточняя, из-за чего именно оскорбились дагестанцы.

Источник: ТУТ ДАГЕСТАН / T.me

Но на этом мужчины Дагестана не успокоились. В составе трех человек «наши львы», как их называют республиканские паблики, пришли в гости к казанцу. Как минимум один из мужчин прилетел из Дагестана, кто остальные — непонятно. Всё это ради душевной беседы с Рустамом. Ну и еще одного извинения на камеру.

Один из мужчин на видео говорит, что прилетели мужчины «диаспорой», чтобы увидеться с Рустамом и объяснить ему, в чём он был не прав. Далее самому блогеру, который на видео сидит между гостями, дали слово.

— Я был неправ и на эмоциях сказал то, что не надо было говорить. Искренне прошу прощения у всего Кавказа, который я задел, который оскорбил. Это всё из-за эмоций, неправильной информации. Поэтому искренне ради Аллаха прошу прощения у всего Кавказа, — сказал Рустам, сидя в окружении неизвестных.



Источник: Голос Дагестана / новости Дагестана / T.me

Кто остальные люди на видео — неизвестно. Однако же в дагестанском паблике опубликовали это видео с подписью «Наши львы полетели в Казань и поговорили с мужчиной, который оскорбил в соцсетях дагестанских мужчин и женщин». В чём именно заключалось оскорбление, никто не уточнил.

Сам Рустам после беседы с гостями из Дагестана перестал выходить на связь. В его блоге тишина, на звонки и сообщения он журналисту 116.RU не ответил.

Редакция 116.RU направила запрос в МВД по Татарстану с вопросами о правомерности происходящего. Также редакция просит сотрудников полиции провести проверку на предмет нарушения прав и свобод Рустама Сарачева, а также безопасности его местонахождения после общения с братьями из Дагестана.

«Я тебя лично застрелю, тварь»

История повторяется. В июне 2023 года дагестанские блогеры устроили травлю казанскому исламскому психологу Хаве Шайдуллиной. Она планировала провести в Махачкале семинар для женщин и рассказать, что у них тоже есть права. Более того: Хава планировала объяснить, как через религию мужчины могут манипулировать женами. Дагестанцам это не понравилось. В числе прочих к травле и угрозам в адрес Шайдуллиной присоединились крупные блогеры-миллионники. В их числе оказался и Хасбик, который стал известен после поедания клубники на камеру.

Анонимы стали угрожать психологу убийством, если она прилетит в Дагестан. Активнее всех проявил себя блогер-миллионник Дибир Борода, который объявил награду за информацию о психологе и обещал приехать на семинар, чтобы «объяснить аккуратно»: ей здесь не рады. Многодетной маме пришлось отменить поездку. Семинар она всё же провела, только онлайн.



Тогда редакция 116.RU обратилась в МВД по Татарстану и Дагестану с вопросами о том, будут ли проведены проверки по фактам преследования и угроз в адрес Хавы. Татарстанская полиция вызвала психолога на беседу, даже сообщила нам, что проведет проверку. А спустя пару месяцев в МВД нам сказали, что никто не обращался и никакого заявления не было. Поэтому и дела нет. А в МВД по Дагестану нам сообщили, что никакой проверки не проводилось вовсе.

Мы спросили у Хавы, что она думает по поводу конфликта дагестанских мужчин и блогера Сарачева.

— Со мной как-то помягче обошлись, только угрозами, потому что я женщина. А так, мужчины-кавказцы привыкли всё решать грубой силой. Если речь была бы про мужчину, вполне вероятно, что они могли решить, приехав к нему, — высказалась Хава в беседе с корреспондентом 116.RU.



Полная история Хавы — в нашем видео.