Почему на Пасху нельзя ходить на кладбище: разбираемся в традициях

Пасха — не лучший день, чтобы ходить на могилы Источник: Максим Воробьев / Е1.RU











Один из популярных вопросов, который задают себе верующие (особенно начинающие), — можно ли ходить на кладбище на Пасху. Кто-то считает, что это под строгим запретом, другие говорят, что навещать умерших можно в любое время. Так кто же прав? Давайте разберемся в этом вопросе.



Ходят ли на Пасху на кладбище

Обычай ходить на Пасху на кладбище появился из практических соображений. До революции кладбища обычно примыкали к церквям, и жители маленьких деревень, проделав большой путь до храма, чтобы отметить Пасху, заодно приходили к могилам и христосовались с умершими родными.



Сегодня, с распространением транспорта (пусть и дороги с дореволюционных времен не слишком изменились), добраться до кладбищ стало куда проще, и верующим ничего не мешает приехать сюда в любой день. Но постпамять никто не отменял, и люди продолжают идти на кладбища на Пасху как бы по традиции. По традиции, которой на самом деле нет.



Церковь не станет порицать, если вы придете на кладбище на Пасху, но для этого есть и более подходящие дни. Так что, если у вас есть возможность явиться в другой день, приезжать на кладбище именно в Воскресение Христово не стоит.

Почему на Пасху нельзя на кладбище

Потому что Пасха — самый светлый и радостный праздник в христианстве. В этот день празднуют ни много ни мало победу жизни над смертью. А когда человек идет на кладбище, он становится мрачнее, задумывается о скоротечности жизни и скорбит по близким. Чтобы такого не было и верующий вместе с остальными разделил радость Пасхи, в этот день лучше не ходить на могилы.



Когда убираются на кладбище перед Пасхой



Чтобы не омрачать себе праздник, поухаживать за могилами родных можно заранее, в один из родительских дней.

Но родительские субботы — не единственные, когда можно ходить на кладбища. Церковь разрешает поминать родных в любую удобную дату, по возможности не делая это в праздники.

Когда ходят на кладбище после Пасхи

На девятый день после Пасхи наступает Радоница. В этот день в храмы возвращаются заупокойные службы, верующие навещают могилы своих родных и не скорбят об их смерти, а радуются новой вечной жизни усопших. В этом году Радоница выпадает на 14 мая. У нее, кстати, есть свои особенности и традиции. А после нее в этом году будут еще два родительских дня — 22 июня и 2 ноября.



Что еще нельзя делать на Пасху

На Пасху, как и в любые другие церковные праздники, нельзя пить много алкоголя, впадать в уныние и ругаться с родными — в общем, грешить. Но у Светлого Христова Воскресенья есть и более специфические запреты. Итак, на Пасху нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом, например работать в огороде;

охотиться;

венчаться;

ходить в баню;

заниматься домашними делами, прибираться;

долго спать;

выбрасывать мусор после заката.