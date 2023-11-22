«Российская Ванга», изгоняющая бесов и любимая в народе святая. От чего защищает и кому помогает Матрона Московская

До московской больницы добраться получилось только спустя несколько дней. Мужу сделали операцию, но врачи пожимали плечами, мол, выживет вряд ли: с таким диагнозом и молодые не выживают.



— Ко мне врач-реаниматолог подошла и сказала: «Люб, сходи к Матронушке. Я туда всех направляю, Матрона помогает».



— Муж всё никак не мог победить болезнь, — продолжает Любовь, — у него было много осложнений, а на праздник Казанской Богоматери у него остановилось сердце. Так получилось, что именно в этот день моя тетушка, очень верующая женщина, пошла к Матронушке просить за мужа. Это было около 10 утра. И как раз когда она молилась, у него сердце-то и встало. Но Матрона умереть не дала: после смены заведующая реанимацией решила зайти к нему в блок проверить. Вовремя увидела прямую линию на кардиографе и начала откачивать. Если бы не зашла — не стало бы моего мужа. Вот такое чудо.

