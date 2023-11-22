«Российская Ванга», изгоняющая бесов и любимая в народе святая. От чего защищает и кому помогает Матрона Московская

У православных россиян сегодня большое событие — 22 ноября все верующие, да и неверующие тоже, вспоминают Матрону Московскую, которая родилась в этот день в 1881 году. Когда речь заходит о самых популярных местах для паломничества в Москве, одним из первых вспоминается Покровский монастырь, где по сей день хранятся мощи блаженной Матроны Московской. Жизнь святой овеяна множеством мифов, домыслов и мистификаций — с рождения слепая, она, как верят почитатели, умела исцелять людей и видеть скрытое от обычных глаз.
Тысячи православных паломников с цветами выстраиваются в очередь к Матронушке, чтобы попросить помощи. В этом материале наши коллеги MSK1.RU рассказывают о жизни и чудесах главной московской праведницы, о том, почему у скептиков ее святость вызывает сомнения, и о чём просят ее россияне.
Очередь к Матроне
В будни, по выходным и праздникам, в жару и мороз здесь выстраиваются в очередь сотни верующих со всей России. Корреспондент MSK1.RU побывала в Покровском монастыре и пообщалась с паломниками, чтобы узнать, почему они обращаются за помощью именно к московской старице, как и кому она уже помогла.
Мы обходим храм, и взгляду открывается другая, более длинная и широкая очередь, ведущая уже к мощам. Старики, дети, супружеские пары... У кого-то в руках молитвословы, у других — букеты цветов. Громких разговоров не слышно, паломники общаются вполголоса или стоят в задумчивости, из которой их вырывает, заставляя перекреститься, колокольный звон.
Подходим к пожилой женщине в темном пальто. Она отрывает глаза от маленькой книжечки с акафистом и смотрит на нас. Это Любовь, она уже перестала считать, в который раз снова приходит к мощам Матроны.
— В 90-е я работала в больнице, — вспоминает женщина. — Муж тогда себя плохо чувствовал, у него болел живот, но обращаться к врачам наотрез отказывался. Поехал в деревню, помочь по хозяйству, там и слег. Аппендицит из-за того, что много времени потеряли, вызвал перитонит — воспаление брюшной полости.
До московской больницы добраться получилось только спустя несколько дней. Мужу сделали операцию, но врачи пожимали плечами, мол, выживет вряд ли: с таким диагнозом и молодые не выживают.
— Ко мне врач-реаниматолог подошла и сказала: «Люб, сходи к Матронушке. Я туда всех направляю, Матрона помогает».
— Муж всё никак не мог победить болезнь, — продолжает Любовь, — у него было много осложнений, а на праздник Казанской Богоматери у него остановилось сердце. Так получилось, что именно в этот день моя тетушка, очень верующая женщина, пошла к Матронушке просить за мужа. Это было около 10 утра. И как раз когда она молилась, у него сердце-то и встало. Но Матрона умереть не дала: после смены заведующая реанимацией решила зайти к нему в блок проверить. Вовремя увидела прямую линию на кардиографе и начала откачивать. Если бы не зашла — не стало бы моего мужа. Вот такое чудо.
Неподалеку обособленно от толпы стоит мужчина в камуфляжной форме с пронзительным и строгим взглядом. Робеем, но всё же подходим.
— Расскажете, почему стоите к Матронушке?
— По жизни всегда помогает, — не глядя в глаза, отвечает военный. — Не в первый раз уже стою. Были вот... семейные обстоятельства. Приехали к Матроне — всё разрешилось.
— А в этот раз о чём будете просить? Расскажите, если не личное.
— Не буду рассказывать. Поблагодарить пришел.
— За что?
— Живой вернулся. За это.
Наш собеседник отворачивается, показывая, что дольше разговаривать не намерен. Тихо благодарим, отходим. Замечаем неподалеку двух женщин с мальчиком на вид лет семи. Он нетерпеливо жмется к маме с бабушкой, перебирая в руках завернутый в газету букетик цветов.
— Нам Матронушка уже не раз помогала, — улыбается Анастасия, мама мальчика. — В
— Она — настоящая заступница за нас перед Богом. Каждый раз, когда обращаюсь к Матронушке, она меня слышит.
Мальчик, отпустив мамину руку, доверчиво смотрит нам в глаза. Бабушка велит ему не мять букет.
— Вот оно, еще одно наше чудо, — улыбается она, глядя на внука.
— Да, — Анастасия гладит мальчика по голове, — мы с мужем хотели ребенка, но долго не могли. Молились, просили Матрону, и вот — появился на свет Давид. Он тоже здесь уже не первый раз.
— Как ты, Давид, не устал?
— Ничего, пусть стоит, — бабушка кладет руки на плечи мальчика.
Из монастырской трапезной доносится аппетитный запах выпечки. Несколько монахинь проходят мимо, ветер раздувает полы темных ряс. Обращаем внимание на двух молодых людей, они стоят у стены храма в толпе паломников и смотрят друг на друга. В руках у парня букет белых роз, рядом — мама девушки. Ее зовут Наталья, именно она привела молодых людей почтить мощи Матроны.
Жизнь Матроны
Матрона родилась в маленьком селе Себино Тульской губернии в 1881 году. Она росла в крестьянской семье с тремя братьями и сестрами. Девочка была полностью слепа, она появилась на свет без глазных яблок.
Другие подробности жизни Матроны нам известны в основном благодаря ее житию, и некоторые из этих фактов вызывают недоверие скептически настроенных читателей. Например, житие гласит, что родители хотели оставить слепую девочку в приюте князя Голицына в соседнем селе Бучалки. Но матери приснилась белая птица со слепым человеческим лицом, которая села ей на правую руку. Женщина решила, что сон вещий, и оставила ребенка.
Провидческий дар, так же как способность исцелять, согласно житию, у Матроны появились еще в детские годы вместе с искренней верой в Бога.
Святость Матроны, по преданию, подтвердил праведный Иоанн Кронштадтский: он попросил прихожан расступиться перед ней и громко сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп России».
Примерно в 1925 году Матрона перебралась в Москву. Жила она где придется, у друзей и знакомых, но не у своих братьев, которые стали большевиками и борцами против веры. Тогда же в Москве Матрона начала принимать людей (порой до сорока человек в день), исцеляя их и давая советы. Принимала она их сидя, ведь в возрасте 17 лет у нее отнялись ноги, но Матрона восприняла это как волю Божью.
Согласно житию, Матрона предсказала свою смерть за три дня. «Я так же буду помогать и молиться за вас, как при жизни моей. Разговаривайте со мной, все горести свои поверяйте мне, я буду вас видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте», — завещала она.
Самые известные чудеса
О чудотворных силах Матроны достаточно сказано в житии святой. «Много людей приезжало за помощью к ней. В четырех километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: "Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам к трем доползет". Он полз эти четыре километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный».
В 1946 году в московскую квартиру, где жила тогда Матрона, пришла высокопоставленная чиновница. Ее муж погиб на фронте, а единственный сын сошел с ума. Матрона попросила воды и стала громко читать молитву. Подавая женщине воду, блаженная сказала: «Поезжай сейчас в Кащенко, договорись с санитарами, чтобы они его крепко держали, когда будут выводить. Он будет биться, а ты постарайся плеснуть этой водой ему в глаза и обязательно попади в рот». Когда мать увидела сына в больнице, он действительно бился и кричал: «Выброси то, что у тебя лежит в кармане, не мучай меня!» Она плеснула водой ему в глаза, попала в рот, вдруг он успокоился, глаза стали ясными, и он сказал: «Как хорошо!» Вскоре, гласит житие, его выписали.
Есть в жизни Матроны Московской и моменты, которые подвергаются сомнению больше прочих. Например, по преданию, в самый тяжелый период в начале Великой Отечественной войны сам Иосиф Сталин встречался с блаженной. Та посоветовала ему облететь с иконой Казанской Богоматери линию фронта, что и стало, по некоторым версиям, причиной отступления немцев из-под Москвы.
Критика «культа»
Вокруг личности блаженной Матроны Московской возник настолько сильный ажиотаж, что некоторые светские и даже церковные деятели критически высказывались о таком «культе». Например, бывший протодиакон Андрей Кураев указывал на непозволительное окружение ее образа различными суевериями и на догматически сомнительные истории, которые описаны в житии Матроны.
Степень почитания святой действительно граничит с поклонением, а советы, как получить помощь от Матронушки, — с суевериями (предлагают прикладывать ее икону к больным местам, пить и мазать тело освященным на ее мощах растительным маслом и прочее).
Сами чудеса Матроны, устрашающее «изгнание бесов», использование разных предметов для лечения просящих — всё это, по мнению критиков, отчасти напоминает оккультные практики. Нередко святую сравнивают с болгарской провидицей Вангой, которую Русская православная церковь не признаёт.
Тем не менее Матрона остается одной из самых почитаемых в народе святых, ее помощи просят чаще всего именно при тяжелых физических и душевных болезнях. К мощам святой по сей день в очереди выстраиваются люди со всей России (поток паломников, как многие отмечают, приносит большой доход Покровскому женскому монастырю, где покоится святая).
О чём просят Матронушку обычно
- об исцелении от болезней, в том числе и тяжелых;
- о трудоустройстве, поиске работы или разрешении конфликтов на работе;
- о налаживании взаимоотношений внутри семьи, примирении людей;
- о поиске второй половинки, заключении брака;
- о помощи в самых разнообразных затруднительных ситуациях.
Недавно мы рассказывали о том, кем были региональные митрополиты до принятия сана. Из первого выпуска можно узнать, кем были до рукоположения руководители митрополий Москвы, Уфы, Барнаула и других городов, а из второго и третьего — о митрополитах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Читы и не только.