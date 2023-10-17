Огромная толпа собралась у новосибирского храма — что там происходит

17 октября в Вознесенский кафедральный собор у Новосибирска на несколько дней привезли копию одного из самых знаменитых чудотворных крестов в мире — Годеновский крест.



— Где-то к 2017 году существовало полутора десятка копий этого креста. В Севастополе, Луганске, Вологде, Екатеринбурге, и даже одна копия Годеновского креста была на Международной космической станции. И вот сегодня одна из копий Годеновского креста в наш город пребывает с крестным ходом. Этот крест будет у нас сегодня, завтра, в течение всего дня, верующие смогут к нему подойти, поклониться и помолиться, — сообщил журналистам протоиерей Дмитрий Сальников.