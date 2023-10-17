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Огромная толпа собралась у новосибирского храма — что там происходит

Люди приехали к Вознесенскому кафедральному собору

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Люди приехали к храму днем 17 октября

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17 октября в Вознесенский кафедральный собор у Новосибирска на несколько дней привезли копию одного из самых знаменитых чудотворных крестов в мире — Годеновский крест.

— Где-то к 2017 году существовало полутора десятка копий этого креста. В Севастополе, Луганске, Вологде, Екатеринбурге, и даже одна копия Годеновского креста была на Международной космической станции. И вот сегодня одна из копий Годеновского креста в наш город пребывает с крестным ходом. Этот крест будет у нас сегодня, завтра, в течение всего дня, верующие смогут к нему подойти, поклониться и помолиться, — сообщил журналистам протоиерей Дмитрий Сальников.

По словам Дмитрия Сальникова, одна из копий креста находилась на Международной космической станции

По словам Дмитрия Сальникова, одна из копий креста находилась на Международной космической станции

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По словам Дмитрия Сальникова, оригинал святыни был отреставрирован в 2000-х годах. Работы провели реставраторы Русского музея.

Оригинал святыни был отреставрирован в 2000-х годах

Оригинал святыни был отреставрирован в 2000-х годах

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— Надо сказать, что крест был после нескольких десятилетий советского времени обретен. Конечно, в таком состоянии, которое требовало реставрации. И в начале 2000-годов реставраторы Русского музея тот самый Годеновский крест, явленный в 1423 году, отреставрировали и восстановили, — сообщил он.

На сайте Русской православной церкви сообщили, что маршрут крестного хода пролегает через 27 городов России и Белоруссии

На сайте Русской православной церкви сообщили, что маршрут крестного хода пролегает через 27 городов России и Белоруссии

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На сайте Русской православной церкви в апреле сообщили, что крестный код, посвященный 600-летию явления креста Господня вблизи села близ села Годеново в Ярославской области, проходит с начала сентября. Его маршрут пролегает через 27 городов России и Белоруссии.

Люди приехали к Вознесенскому кафедральному собору

Люди приехали к Вознесенскому кафедральному собору

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В июле в Новосибирске на улице Большевистской убрали Поклонный крест. В новосибирской епархии уточнили, что его планово демонтировали. Крест заменят на новый.

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