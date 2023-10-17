Огромная толпа собралась у новосибирского храма — что там происходит

17 октября в Вознесенский кафедральный собор у Новосибирска на несколько дней привезли копию одного из самых знаменитых чудотворных крестов в мире — Годеновский крест.
— Где-то к 2017 году существовало полутора десятка копий этого креста. В Севастополе, Луганске, Вологде, Екатеринбурге, и даже одна копия Годеновского креста была на Международной космической станции. И вот сегодня одна из копий Годеновского креста в наш город пребывает с крестным ходом. Этот крест будет у нас сегодня, завтра, в течение всего дня, верующие смогут к нему подойти, поклониться и помолиться, — сообщил журналистам протоиерей Дмитрий Сальников.
По словам Дмитрия Сальникова, оригинал святыни был отреставрирован в 2000-х годах. Работы провели реставраторы Русского музея.
— Надо сказать, что крест был после нескольких десятилетий советского времени обретен. Конечно, в таком состоянии, которое требовало реставрации. И в начале 2000-годов реставраторы Русского музея тот самый Годеновский крест, явленный в 1423 году, отреставрировали и восстановили, — сообщил он.
На сайте Русской православной церкви в апреле сообщили, что крестный код, посвященный 600-летию явления креста Господня вблизи села близ села Годеново в Ярославской области, проходит с начала сентября. Его маршрут пролегает через 27 городов России и Белоруссии.
В июле в Новосибирске на улице Большевистской убрали Поклонный крест. В новосибирской епархии уточнили, что его планово демонтировали. Крест заменят на новый.