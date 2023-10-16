600-летний чудотворный крест привезут в Новосибирск — сколько святыня пробудет в городе

Один из самых знаменитых чудотворных крестов в мире привезут в Новосибирск на два дня. Крест Господень, явленный близ села Годеново в Ярославской области, будет находиться 17 и 18 октября в Вознесенском кафедральном соборе.
В Новосибирской митрополии сообщают, что 17 октября в 16:00 состоится встреча креста и молебен с акафистом. Доступ к святыне будет открыт до 21:00, а 18 октября — с 7:00 до 18:30, затем пройдут проводы крестного хода.
— Годеновский крест был создан в Византии, а 9 мая 1423 года чудесным образом явился в пределах Ростова Великого. По свидетельствам очевидцев, крест чудесным образом сошел с неба в сиянии необычайно яркого света и остановился на болотистой местности, которая тотчас стала сухой и превратилась в холм, — говорится на сайте Новосибирской митрополии.
В воскресенье, 21 мая, по центру Новосибирска прошли православные с крестным ходом. Шествие началось у Вознесенского собора и закончилось у собора Александра Невского.