«Обои Trussardi и Versace»: на Кирова почти за 30 млн продают элитную четырешку — фото квартиры с тремя туалетами

Жилье — в центре города Источник: «Циан»











На популярном сайте недвижимости продают огромную четырешку сразу с тремя санузлами, расположенную в доме на улице Кирова, 27 в Новосибирске. Шикарная квартира стоит 29,7 миллиона рублей.



Площадь жилья — 191 квадратный метр. Судя по фотографиям в объявлении, в интерьере четырешки преобладают элементы классики. В большинстве комнат светлые стены. Есть деревянная мебель, похожая на ту, которую обычно выставляют в музеях.

Комнаты просторные Источник: «Циан»











Так выглядит кухня Источник: «Циан»











Один из санузлов выполнен в белом и нежно-розовом цветах Источник: «Циан»











Другой — в голубом Источник: «Циан»











А третий — в зеленом и бежевом Источник: «Циан»











— Сделан ремонт в классическом стиле. Пол из натурального дерева, обои Trussardi и Versace. В по-царски просторных санузлах выложена итальянская мозаика. Во всех комнатах кондиционеры. Парковочное место во дворе на улице включено в квартплату (3 тысячи рублей в месяц), — отмечает продавец.



В Новосибирске за 100 миллионов продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнами — НГС публиковал фото.

