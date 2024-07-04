«Обои Trussardi и Versace»: на Кирова почти за 30 млн продают элитную четырешку — фото квартиры с тремя туалетами

На популярном сайте недвижимости продают огромную четырешку сразу с тремя санузлами, расположенную в доме на улице Кирова, 27 в Новосибирске. Шикарная квартира стоит 29,7 миллиона рублей.
Площадь жилья — 191 квадратный метр. Судя по фотографиям в объявлении, в интерьере четырешки преобладают элементы классики. В большинстве комнат светлые стены. Есть деревянная мебель, похожая на ту, которую обычно выставляют в музеях.
— Сделан ремонт в классическом стиле. Пол из натурального дерева, обои Trussardi и Versace. В по-царски просторных санузлах выложена итальянская мозаика. Во всех комнатах кондиционеры. Парковочное место во дворе на улице включено в квартплату (3 тысячи рублей в месяц), — отмечает продавец.
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