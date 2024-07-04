НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

ю-в.

 743мм 57%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,95
EUR 94,58

СРОЧНО

Из кранов с холодной водой побежала горячая

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Сибиряк против дрона-камикадзе
Дело против адвоката
Что думают о богатстве России
Миллиарды на «бабл-ти»
Опасные специи
Афиша на июль
Проблемы с самолётами S7
НГС в Telegram
Недвижимость «Обои Trussardi и Versace»: на Кирова почти за 30 млн продают элитную четырешку — фото квартиры с тремя туалетами

«Обои Trussardi и Versace»: на Кирова почти за 30 млн продают элитную четырешку — фото квартиры с тремя туалетами

Дом, где предлагается жилье — недалеко от театра «Глобус»

3 752
66 комментариев
Жилье — в центре города

На популярном сайте недвижимости продают огромную четырешку сразу с тремя санузлами, расположенную в доме на улице Кирова, 27 в Новосибирске. Шикарная квартира стоит 29,7 миллиона рублей.

Площадь жилья — 191 квадратный метр. Судя по фотографиям в объявлении, в интерьере четырешки преобладают элементы классики. В большинстве комнат светлые стены. Есть деревянная мебель, похожая на ту, которую обычно выставляют в музеях.

Комнаты просторные
Так выглядит кухня
Один из санузлов выполнен в белом и нежно-розовом цветах
Другой — в голубом
А третий — в зеленом и бежевом

— Сделан ремонт в классическом стиле. Пол из натурального дерева, обои Trussardi и Versace. В по-царски просторных санузлах выложена итальянская мозаика. Во всех комнатах кондиционеры. Парковочное место во дворе на улице включено в квартплату (3 тысячи рублей в месяц), — отмечает продавец.

В Новосибирске за 100 миллионов продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнами — НГС публиковал фото.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Квартира Продажа Продажа недвижимости Продажа квартиры Элитная недвижимость
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
67
Ханна Намити
4 июля 2024, 13:23
что в ней ЭЛИТНОГО???????
vvb
4 июля 2024, 14:33
а зачем телевизор в туалете, причем на стене где его не посмотреть.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Знакомства

Джером,  37

Юра,  45

Свет Лана,  60

Алексей Ерёмин,  64

yurakazancev54,  51

Евген83,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление