МЧС потратит больше 280 миллионов на масштабную стройку — что должен сделать подрядчик

В Новосибирске ищут подрядчика для второго этапа строительства Сибирского спасательного центра МЧС России в поселке Коченево. Закупку 29 декабря разместило областное ГУ МЧС России.
По данным сайта, цена контракта составляет
Модернизация Сибирского спасательного центра МЧС в Коченево была запланирована еще в середине прошлого десятилетия. Предполагалось, что на деньги министерства будут реконструированы и построены 14 зданий, в том числе штаб с пунктом управления, две казармы, оздоровительный комплекс с бассейном, склады, два жилых дома, магазин и несколько более мелких зданий.
В 2019 году новосибирское управление МЧС объявляет конкурс для определения застройщика. Победу в аукционе со второго раза одержала новосибирская строительная компания «Союз военных строителей».
ООО СК «СВС» образовано в 2009 году. Учредитель — Денис Плотников. Генеральный директор — Максим Плотников. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Является активным участником государственных аукционов. Сегодня у СВС заключены госконтракты на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. По итогам 2022 года выручка компании составила 557 миллионов рублей, прибыль — 2,5 миллиона рублей.
Работы на объекте начались в августе 2019 года. Однако из-за проблем с документацией и судами между подрядной организацией и МЧС в декабре 2020 года ремонтные работы заморозили.
Ранее корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как спасательный центр собирались строить по проекту с кучей несостыковок и почему противостояние МЧС с новосибирской строительной компанией «Союз военных строителей» вылилось в неоднозначное уголовное дело.