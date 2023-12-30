МЧС потратит больше 280 миллионов на масштабную стройку — что должен сделать подрядчик

Модернизация Сибирского спасательного центра МЧС в Коченево была запланирована еще в середине прошлого десятилетия. Предполагалось, что на деньги министерства будут реконструированы и построены 14 зданий, в том числе штаб с пунктом управления, две казармы, оздоровительный комплекс с бассейном, склады, два жилых дома, магазин и несколько более мелких зданий.